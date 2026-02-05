Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα επετειακή καμπάνια του οίκου Louis Vuitton
Στις εικόνες η ηθοποιός και πρέσβειρα του οίκου ποζάρει με τη Speedy, μια τσάντα που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ως μοντέρνα έκφραση της ελευθερίας της κίνησης.
Ο Louis Vuitton συνεχίζει τον ετήσιο φόρο τιμής στο εμβληματικό Monogram με ένα νέο κεφάλαιο, φωτογραφημένο από τον Glen Luchford και σε σκηνοθεσία Roman Coppola, που αναδεικνύει τις προσωπικές αφηγήσεις διεθνών celebrities, πρεσβευτών και φίλων του οίκου.
