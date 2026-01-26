Η capsule συλλογή της Bottega Veneta για τον Άγιο Βαλεντίνο θα σας κάνει να ερωτευτείτε

Λουλούδια, σοκολάτες και κοσμήματα είναι κλασικές και αλάνθαστες επιλογές δώρων για την ημέρα των ερωτευμένων. Φέτος όμως, η Bottega Veneta γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο με μια capsule συλλογή που ξεπερνάει όλα τα παραπάνω.