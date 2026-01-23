Γιατί αναπολούμε το 2016; Η νέα τάση που έχει κατακλύσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Μα τι συμβαίνει; Μπήκε το 2026 και ήδη από τις πρώτες εβδομάδες τα social media μας έχουν κατακλυστεί από φωτογραφίες χρηστών -διάσημων και μη- που είχαν τραβηχτεί ή και δημοσιευτεί πριν από ακριβώς μία δεκαετία.