Η σύνταξη στην εποχή του smartphone

Κάποτε ανησυχούσαμε για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σήμερα, όμως, μια πιο αθόρυβη αλλαγή συντελείται στο άλλο άκρο της ηλικιακής κλίμακας: όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας περνούν τις ώρες τους με το βλέμμα καρφωμένο σε ένα κινητό ή ένα tablet. Μια νέα μορφή καθημερινότητας αναδύεται — θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως «σύνταξη βασισμένη στο τηλέφωνο».