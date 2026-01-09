Η σύνταξη στην εποχή του smartphone
MARIE CLAIRE

Η σύνταξη στην εποχή του smartphone

Όταν η οθόνη γίνεται συντροφιά, καταφύγιο και μερικές φορές παγίδα.

Η σύνταξη στην εποχή του smartphone
Κάποτε ανησυχούσαμε για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σήμερα, όμως, μια πιο αθόρυβη αλλαγή συντελείται στο άλλο άκρο της ηλικιακής κλίμακας: όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας περνούν τις ώρες τους με το βλέμμα καρφωμένο σε ένα κινητό ή ένα tablet. Μια νέα μορφή καθημερινότητας αναδύεται — θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως «σύνταξη βασισμένη στο τηλέφωνο».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης