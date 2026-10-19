Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Με το πρόσχημα του λογιστή εξαπατούσαν πολίτες στην Καρδίτσα, πάνω από 140.000 ευρώ η λεία τους
Με το πρόσχημα του λογιστή εξαπατούσαν πολίτες στην Καρδίτσα, πάνω από 140.000 ευρώ η λεία τους
Τρεις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ- Πώς τους έπιασαν
Τη δράση εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας σταμάτησαν οι αστυνομικοί οι οποίοι προσχώρησαν και στην σύλληψη τριών ατόμων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η λεία του ξεπερνά τις 146.000 ευρώ.
Ειδικότερα, οι τρεις δράστες ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν το Σάββατο στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς καθώς σε βάρος τους και σε βάρος άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή της Καρδίτσας, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με άνδρα, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμου από την εφορία, του ζήτησε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 22.800 ευρώ και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει έξω από την οικία του.
Ο άνδρας, αντιλαμβανόμενος την απάτη, κάλεσε την αστυνομία και στην συνέχεια τοποθέτησε στην περίφραξη της οικίας του, ένα σακίδιο πλάτης μετά από υπόδειξη των αστυνομικών. Οι δράστες, έφτασαν με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και παρέλαβαν τον σάκο και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.
Από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από αρχές τις Σεπτεμβρίου του 2026, οι τρεις συλληφθέντες με άγνωστο –μέχρι στιγμής- συνεργό τους οργανώθηκαν μεταξύ τους με σκοπό τη διάπραξη απατών στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και αφού, συστηνόταν ως λογιστής ή εφοριακός υπάλληλος, τα έπειθε, με διάφορους τρόπους, να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα ή τσάντα, την οποία άφηναν είτε έξω από το σπίτι είτε σε κάποιο δωμάτιο εντός αυτού. Ακολούθως, οι δράστες μετέβαιναν στα σημεία, αποσπώντας τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.
Οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου διέπραξαν ακόμη 4 απάτες σε βάρος ισάριθμων ατόμων σε περιοχές της Καρδίτσας, αποσπώντας περισσότερα από 146.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα.
Μετά την σύλληψη τους από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, 5 κινητά τηλέφωνα, 1 σακίδιο πλάτης και 1καπέλο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.
Ειδικότερα, οι τρεις δράστες ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν το Σάββατο στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς καθώς σε βάρος τους και σε βάρος άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή της Καρδίτσας, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με άνδρα, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμου από την εφορία, του ζήτησε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 22.800 ευρώ και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει έξω από την οικία του.
Ο άνδρας, αντιλαμβανόμενος την απάτη, κάλεσε την αστυνομία και στην συνέχεια τοποθέτησε στην περίφραξη της οικίας του, ένα σακίδιο πλάτης μετά από υπόδειξη των αστυνομικών. Οι δράστες, έφτασαν με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και παρέλαβαν τον σάκο και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.
Από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από αρχές τις Σεπτεμβρίου του 2026, οι τρεις συλληφθέντες με άγνωστο –μέχρι στιγμής- συνεργό τους οργανώθηκαν μεταξύ τους με σκοπό τη διάπραξη απατών στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και αφού, συστηνόταν ως λογιστής ή εφοριακός υπάλληλος, τα έπειθε, με διάφορους τρόπους, να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα ή τσάντα, την οποία άφηναν είτε έξω από το σπίτι είτε σε κάποιο δωμάτιο εντός αυτού. Ακολούθως, οι δράστες μετέβαιναν στα σημεία, αποσπώντας τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.
Οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου διέπραξαν ακόμη 4 απάτες σε βάρος ισάριθμων ατόμων σε περιοχές της Καρδίτσας, αποσπώντας περισσότερα από 146.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα.
Μετά την σύλληψη τους από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, 5 κινητά τηλέφωνα, 1 σακίδιο πλάτης και 1καπέλο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.
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