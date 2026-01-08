Σάρα Πόλσον: Τίμησε τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, με ένα τατουάζ (φωτό)
MARIE CLAIRE

Σάρα Πόλσον: Τίμησε τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, με ένα τατουάζ (φωτό)

Με αφορμή την επέτειο των 80ων γενεθλίων της ηθοποιού, που έφυγε πριν από μερικούς μήνες από τη ζωή

Σάρα Πόλσον: Τίμησε τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, με ένα τατουάζ (φωτό)
Η Sarah Paulson επέλεξε να τιμήσει με έναν δυνατό τρόπο τη φίλη της Diane Keaton, την ηθοποιό που αν ήταν σήμερα στη ζωή, θα έκλεινε στις 5 Ιανουαρίου τα 80 χρόνια της. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες: από ένα τατουάζ που έκανε στο χέρι της, με τα αρχικά της Diane Keaton (DK), και από ένα παλαιότερο στιγμιότυπό τους μαζί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης