Σάρα Πόλσον: Τίμησε τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, με ένα τατουάζ (φωτό)
Σάρα Πόλσον: Τίμησε τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, με ένα τατουάζ (φωτό)
Με αφορμή την επέτειο των 80ων γενεθλίων της ηθοποιού, που έφυγε πριν από μερικούς μήνες από τη ζωή
Η Sarah Paulson επέλεξε να τιμήσει με έναν δυνατό τρόπο τη φίλη της Diane Keaton, την ηθοποιό που αν ήταν σήμερα στη ζωή, θα έκλεινε στις 5 Ιανουαρίου τα 80 χρόνια της. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες: από ένα τατουάζ που έκανε στο χέρι της, με τα αρχικά της Diane Keaton (DK), και από ένα παλαιότερο στιγμιότυπό τους μαζί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα