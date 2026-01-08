Σάρα Πόλσον: Τίμησε τη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, με ένα τατουάζ (φωτό)

Η Sarah Paulson επέλεξε να τιμήσει με έναν δυνατό τρόπο τη φίλη της Diane Keaton, την ηθοποιό που αν ήταν σήμερα στη ζωή, θα έκλεινε στις 5 Ιανουαρίου τα 80 χρόνια της. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες: από ένα τατουάζ που έκανε στο χέρι της, με τα αρχικά της Diane Keaton (DK), και από ένα παλαιότερο στιγμιότυπό τους μαζί.