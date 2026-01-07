H εντυπωσιακή εμφάνιση της Kέιτ Χάντσον με Stella McCartney
H εντυπωσιακή εμφάνιση της Kέιτ Χάντσον με Stella McCartney
Μια εμφάνιση που ταίριαξε απόλυτα στο προσωπικό της στυλ: παιχνιδιάρικο, χαρούμενο και γεμάτο αυτοπεποίθηση.
Μια εμφάνιση που ταίριαξε απόλυτα στο προσωπικό της στυλ: παιχνιδιάρικο, χαρούμενο και γεμάτο αυτοπεποίθηση.
Φρέσκια από τα Palm Springs International Film Awards, όπου κινήθηκε επίσης σε κατακόκκινες αποχρώσεις, η Kate Hudson επένδυσε ξανά στο φλογερό χρώμα αυτή τη φορά με ένα μίνι φόρεμα Stella McCartney από τη συλλογή Άνοιξη 2026, με μακριά ουρά, που ταίριαξε απόλυτα στο προσωπικό της στυλ: παιχνιδιάρικο, χαρούμενο και γεμάτο αυτοπεποίθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα