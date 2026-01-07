H εντυπωσιακή εμφάνιση της Kέιτ Χάντσον με Stella McCartney
MARIE CLAIRE

H εντυπωσιακή εμφάνιση της Kέιτ Χάντσον με Stella McCartney

Μια εμφάνιση που ταίριαξε απόλυτα στο προσωπικό της στυλ: παιχνιδιάρικο, χαρούμενο και γεμάτο αυτοπεποίθηση.

H εντυπωσιακή εμφάνιση της Kέιτ Χάντσον με Stella McCartney
Φρέσκια από τα Palm Springs International Film Awards, όπου κινήθηκε επίσης σε κατακόκκινες αποχρώσεις, η Kate Hudson επένδυσε ξανά στο φλογερό χρώμα αυτή τη φορά με ένα μίνι φόρεμα Stella McCartney από τη συλλογή Άνοιξη 2026, με μακριά ουρά, που ταίριαξε απόλυτα στο προσωπικό της στυλ: παιχνιδιάρικο, χαρούμενο και γεμάτο αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης