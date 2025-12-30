Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, αρρωσταίνουμε ευκολότερα: Μύθος ή αλήθεια;
Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, αρρωσταίνουμε ευκολότερα: Μύθος ή αλήθεια;

Τι απαντούν οι ειδικοί

Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, αρρωσταίνουμε ευκολότερα: Μύθος ή αλήθεια;
Το στρες σε μικρές ποσότητες μπορεί να είναι παραγωγικό, αλλά σε μεγάλες επιβαρύνει την υγεία μας. Ανάμεσα στις αρνητικές συνέπειές του είναι η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως επιβεβαιώνει ο καθηγητής Ανοσολογίας στο Imperial College του Λονδίνου Daniel M. Davis.

