Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, αρρωσταίνουμε ευκολότερα: Μύθος ή αλήθεια;

Το στρες σε μικρές ποσότητες μπορεί να είναι παραγωγικό, αλλά σε μεγάλες επιβαρύνει την υγεία μας. Ανάμεσα στις αρνητικές συνέπειές του είναι η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως επιβεβαιώνει ο καθηγητής Ανοσολογίας στο Imperial College του Λονδίνου Daniel M. Davis.