Χάρτης: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο φιλικές προς τις γυναίκες με περίοδο

Τα τελευταία χρόνια, η έμμηνος ρύση έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ως ένα θέμα που χρειάζεται ειδικές πολιτικές, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες είναι αυτές; Η Ισπανία, για παράδειγμα, έγινε η πρώτη στην Ευρώπη που θέσπισε μια ειδική άδεια τριών ημερών σε περιπτώσεις δυσμηνόρροιας.