Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ
«Πρόκειται για παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής».
Ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της αναγνώρισης των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε όλα τα κράτη μέλη. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της άρνησης της Πολωνίας να αναγνωρίσει τον γάμο δύο Πολωνών πολιτών ιδίου φύλου που τελέστηκε στη Γερμανία.
Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, ότι οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου πρέπει να γίνονται σεβαστοί σε όλα τα κράτη μέλη, επιπλήττοντας την Πολωνία για την άρνησή της να αναγνωρίσει τον γάμο δύο Πολωνών πολιτών που τελέστηκε στη Γερμανία.
Σύμφωνα με την απόφαση, η Πολωνία αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον γάμο όταν το ζευγάρι επέστρεψε στη χώρα του, επικαλούμενη ότι η πολωνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.
«Πρόκειται για παραβίαση όχι μόνο της ελευθερίας μετακίνησης και διαμονής, αλλά και του θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», αναφέρει το Δικαστήριο.
