Ιταλία: Η γυναικοκτονία αναγνωρίζεται πλέον ως αυτοτελές έγκλημα
Και τιμωρείται με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Μετά την αλλαγή στον ορισμό της λέξης βιασμός η Ιταλία προχωρά ένα βήμα παρακάτω και αναγνωρίζει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές έγκλημα.

 
Για την ακρίβεια, στη χώρα εγκρίθηκε την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, ένα νέο, ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο που εισάγει και τυπικά τον όρο «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα της χώρας, καθιστώντας τον φόνο γυναίκας λόγω φύλου αυτοτελές αδίκημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

 
Η ψηφοφορία συνέπεσε με την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, όπως έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή με 237 ψήφους υπέρ, συγκεντρώνοντας στήριξη τόσο από την κεντροδεξιά πλειοψηφία όσο και από την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

