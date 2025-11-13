Κρις Τζένερ: Το πιο καυτό όνομα στους καλεσμένους των γενεθλίων της δεν ήταν σταρ της σοουμπίζ

H Kris Jenner έκλεισε τα 70 και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, στο οποίο είχε προσκαλέσει μεγιστάνες της τεχνολογίας, τραγουδιστές, ηθοποιούς και άλλους δισεκατομμυριούχους και σταρ της σοουμπίζ. Ανάμεσα στα πρόσωπα μαζί με τα οποία ποζάρει η reality TV περσόνα στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram είναι οι Jeff Bezos, Lauren Sanchez Bezos, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Mariah Carey, Alicia Keys, Chris Rock, Paris Hilton, Meghan Trainor, Vanessa Bryant, Melanie Griffith, Oprah Winfrey, Tyler Perry.