Κρις Τζένερ: Το πιο καυτό όνομα στους καλεσμένους των γενεθλίων της δεν ήταν σταρ της σοουμπίζ
MARIE CLAIRE

Κρις Τζένερ: Το πιο καυτό όνομα στους καλεσμένους των γενεθλίων της δεν ήταν σταρ της σοουμπίζ

Η reality TV περσόνα έκλεισε τα 70

Κρις Τζένερ: Το πιο καυτό όνομα στους καλεσμένους των γενεθλίων της δεν ήταν σταρ της σοουμπίζ
H Kris Jenner έκλεισε τα 70 και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, στο οποίο είχε προσκαλέσει μεγιστάνες της τεχνολογίας, τραγουδιστές, ηθοποιούς και άλλους δισεκατομμυριούχους και σταρ της σοουμπίζ. Ανάμεσα στα πρόσωπα μαζί με τα οποία ποζάρει η reality TV περσόνα στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram είναι οι Jeff Bezos, Lauren Sanchez Bezos, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Mariah Carey, Alicia Keys, Chris Rock, Paris Hilton, Meghan Trainor, Vanessa Bryant, Melanie Griffith, Oprah Winfrey, Tyler Perry.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης