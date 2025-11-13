Λίλι Άλεν: Με διάφανο φόρεμα, χωρίς σουτιέν, σε νέα εμφάνιση μετά τον χωρισμό της
Μετά την αποκαλυπτική εμφάνισή της στα CFDA Awards, με λευκό μεταξωτό bralette και μάξι φούστα, η Lily Allen επέλεξε ένα ακόμα αισθησιακό λουκ για την πρεμιέρα του «The Hunger Games: On Stage» στο Λονδίνο, το οποίο τα media επίσης αποκαλούν «revenge dress», από το θρυλικό φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα μετά τον χωρισμό της από τον βασιλιά Κάρολο. Να θυμίσουμε ότι η 40χρονη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός χώρισε πρόσφατα από τον David Harbour.

