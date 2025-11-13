Λίλι Άλεν: Με διάφανο φόρεμα, χωρίς σουτιέν, σε νέα εμφάνιση μετά τον χωρισμό της
Λίλι Άλεν: Με διάφανο φόρεμα, χωρίς σουτιέν, σε νέα εμφάνιση μετά τον χωρισμό της
Από τον σταρ του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπουρ
Μετά την αποκαλυπτική εμφάνισή της στα CFDA Awards, με λευκό μεταξωτό bralette και μάξι φούστα, η Lily Allen επέλεξε ένα ακόμα αισθησιακό λουκ για την πρεμιέρα του «The Hunger Games: On Stage» στο Λονδίνο, το οποίο τα media επίσης αποκαλούν «revenge dress», από το θρυλικό φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα μετά τον χωρισμό της από τον βασιλιά Κάρολο. Να θυμίσουμε ότι η 40χρονη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός χώρισε πρόσφατα από τον David Harbour.
