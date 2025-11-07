Η Ντακότα Τζονσον πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια Valentino με φόρεμα αξίας 6.900 δολαρίων
Η Ντακότα Τζονσον πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια Valentino με φόρεμα αξίας 6.900 δολαρίων
Είναι η νέα μούσα του οίκου.
ΗDakota Johnson, δύο μόλις εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον οίκο Valentino, πρωταγωνιστεί ήδη στην πρώτη της καμπάνια, αποδεικνύοντας πως εκείνη και ο Alessandro Michele ανυπομονούσαν να ξαναδουλέψουν μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα