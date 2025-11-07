Η Ντακότα Τζονσον πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια Valentino με φόρεμα αξίας 6.900 δολαρίων
Είναι η νέα μούσα του οίκου.

ΗDakota Johnson, δύο μόλις εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον οίκο Valentino, πρωταγωνιστεί ήδη στην πρώτη της καμπάνια, αποδεικνύοντας πως εκείνη και ο Alessandro Michele ανυπομονούσαν να ξαναδουλέψουν μαζί.

