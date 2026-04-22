Gio Kay για Αγγελική Ηλιάδη μετά την αποχώρησή του από το J2US: Έκανε μία δήλωση που δεν μου άρεσε, ήταν ειρωνική
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή του από το σόου για προσωπικούς λόγους
Στην οικειοθελή αποχώρησή του από το «Just the 2 of Us» αναφέρθηκε ο Gio Kay, σχολιάζοντας για την Αγγελική Ηλιάδη, παρτενέρ του στο παιχνίδι, πως έκανε μία δήλωση που δεν του άρεσε, την οποία θεώρησε ειρωνική.
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, εξηγώντας μεταξύ άλλων γιατί αποχώρησε από το σόου, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά μου με συμμετέχοντες και κριτές του «J2US».
Όσο για την Αγγελική Ηλιάδη, με την οποία διαγωνιζόταν κάθε Σάββατο, σχολίασε: «Την Πέμπτη είδα μία δήλωση που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη, και δεν μου άρεσε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι μία κυρία που ήμουνα δίπλα της. Κάθε φορά την στήριζα, και σε αυτά που περνάει τώρα. Τη στήριζα 100%. Έτσι, ειρωνικό και το ίδιο θα ήθελα να πω για πολλούς άλλους εκεί, που όλοι κατευθείαν μέχρι και ο Λάκης Γαβαλάς. Ο ίδιος βγαίνει και πάλι κι αυτός, ειρωνείες. Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω θα νιώθεις πολύ άσχημα, και μου χρωστάς ένα συγγνώμη».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την Καίτη Γαρμπή, που βρίσκεται στην κριτική επιτροπή: «Η κυρία Καίτη, βγήκε και λέει εκεί και αυτή "κάποιος τη ρωτάει για τον Gio;»" και λέει "γιατί να μου λείψει ο Gio;". Τέτοιοι είμαστε; Αυτό δείχνουν σαν άτομα. Γιατί να μην πεις κάτι καλό;»
Σε άλλο σημείο, ο Gio Kay ξεκαθάρισε πως αποχώρησε από το «Just the 2 of Us» για προσωπικούς λόγους: «Μέσα στον οικογενειακό κύκλο έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν κάτι που δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει. Μάθαμε τα νέα τώρα, πριν μερικές μέρες, γι’ αυτό έπρεπε να μείνω και Θεσσαλονίκη κιόλας. Ήταν μερικές μέρες που το συζητούσαμε λίγο. Και τη μέρα πριν ή δυο μέρες πριν, κάπου εκεί, το συζητήσαμε λίγο και είπαμε ότι, ξέρεις, δεν θα μπορώ να έρθω».
Μέσα από ένα βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του Σαββάτου στο σόου, ο πρώην παίκτης δήλωσε ότι δεν θα βρίσκεται στο εξής στο «J2US» λέγοντας: «Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη τους τελευταίους δύο μήνες στο J2US. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, την καλύτερη partner ever, στους κριτές, στον Νίκο Κοκλώνη, σε όλη την παραγωγή. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Και πάλι θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω στο J2US για προσωπικούς λόγους, αλλά καλή τύχη σε όλους και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και όλη την αγάπη».
