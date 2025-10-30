Οι χαρακτηρισμοί του τέως βασιλιά της Ισπανίας για την πριγκίπισσα Νταϊάνα - «Ήταν προσιτή μόνο μπροστά σε παπαράτσι»
Ο Χουάν Κάρλος μίλησε πρώτη φορά για τη σχέση του με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα
ΟJuan Carlos, πρώην μονάρχης της Ισπανίας, «ανοίγει» τα χαρτιά του για τις φήμες που τον θέλουν να αποπλάνησε την Πριγκίπισσα Diana, μέσα από τα απομνημονεύματά του.
Ο 87χρονος βασιλιάς, που ζει τα τελευταία πέντε χρόνια σε αυτοεξορία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την παραίτησή του από τον θρόνο το 2014, αναφέρεται στην πορεία του προς την εξουσία, στη βασιλεία του και στις προσωπικές του σχέσεις στο βιβλίο Reconciliation, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου.
Παρά τη φήμη του ως γυναικοκατακτητή, ο Juan Carlos αρνείται στο βιβλίο ότι είχε ερωτική σχέση με την αδικοχαμένη Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Όπως αναφέρει απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στον The Telegraph, περιγράφει τη Diana ως «ψυχρή, σιωπηλή και απόμακρη — εκτός από τη στιγμή που ήταν παρόντες οι παπαράτσι».
Οι φήμες για τους δύο ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η Diana και ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με τους γιους τους πρίγκιπα William και πρίγκιπα Harry, πέρασαν τρία συνεχόμενα καλοκαίρια (1986–1988) στο Παλάτι Marivent, την θερινή κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην Palma de Mallorca.
