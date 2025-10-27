Ισλανδία: Η χώρα όπου η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη έγινε πραγματικότητα
Οι γυναίκες της μπορεί να μην κήρυξαν σεξουαλική απεργία αλλά απεργία από την εργασία τους, διεκδικώντας ισότητα στις αμοιβές - την οποία σχεδόν πέτυχαν

Πριν από ακριβώς πενήντα χρόνια, τον Οκτώβριο του 1975, γυναίκες από όλη την Ισλανδία απέργησαν μαζικά, διεκδικώντας ισότητα στις αμοιβές. Εκείνη η σπουδαία κινητοποίηση, όχι μόνο για τη χώρα αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, ονομάστηκε “kvennafrí” (“Women’s Day Off”) και παρουσιάζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Day Iceland Stood Still» («Η ημέρα που η Ισλανδία ακινητοποιήθηκε», 2024).

