Συγκίνησε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Για ποιον έκλαψα;»

Με δάκρυα, τραγούδια και χορούς αποχαιρέτισε ο ελληνικός λαός τον Διονύση Σαββόπουλο, η κηδεία του οποίου έγινε το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή έγινε στο Α’ Νεκροταφείο υπό τους ήχους των τραγουδιών «Μην μιλάς άλλο γι’ αγάπη», «Ας κρατήσουν οι χοροί» και «Συννεφούλα».Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όταν και έφτασε η οικογένειά του. Πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, βρέθηκαν στην εκκλησία για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδοποιό, όπως και στο Α’ Νεκροταφείο, που τραγούδησαν τους στίχους των τραγουδιών του.Επικήδειους εκφώνησαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο γιος του Κορνήλιος, ο εγγονός του, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Α. Κοτανίδου και ο Α. Κυριτσόπουλος.