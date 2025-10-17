Χρύσα Κατσαρίνη: «Έχω διαγνωστεί με ΔΕΠΥ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο» – Βίντεο

Στις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ μετά την ενηλικίωσή τους μπορούμε πλέον να προσθέσουμε και τη Χρύσα Κατσαρίνη, η οποία είπε ότι η διάγνωσή της ήρθε πριν από ενάμιση χρόνο. Η κωμικός δημιούργησε ένα βίντεο «για το Πανελλήνιο Σωματείο Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας» όπως γράφει στη λεζάντα, για να «μιλήσω για τα θετικά και τα αρνητικά του να είσαι καλλιτέχνης με ΔΕΠΥ».