Νέα μελέτη: Το πολύ χαμηλό βάρος ίσως κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους από την παχυσαρκία

Σε έναν κόσμο που έχει αναγάγει την αδύνατη σιλουέτα σε απόλυτο σύμβολο υγείας και αυτοελέγχου, μια νέα δανέζικη επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει τις μέχρι τώρα αντιλήψεις. Τα ευρήματα της έρευνας προκαλούν εντύπωση: το να είναι κάποιος λιποβαρής ή ακόμη και στο κατώτερο όριο του «φυσιολογικού» βάρους ενδέχεται να είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία από το να είναι υπέρβαρος.Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes (EASD) τον Σεπτέμβριο του 2025, βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερα από 85.000 άτομα που παρακολουθήθηκαν για διάστημα πέντε ετών. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεταξύ 25 και 35 –δηλαδή στην κατηγορία του υπέρβαρου ή της ήπιας παχυσαρκίας– δεν παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που βρίσκονταν στο ανώτερο άκρο του φυσιολογικού (23–24,9).