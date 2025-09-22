Νέα μελέτη: Το πολύ χαμηλό βάρος ίσως κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους από την παχυσαρκία
Νέα μελέτη: Το πολύ χαμηλό βάρος ίσως κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους από την παχυσαρκία
Τελικά τι είναι πιο επικίνδυνο; Τα περιττά ή τα λιγοστά κιλά;
Σε έναν κόσμο που έχει αναγάγει την αδύνατη σιλουέτα σε απόλυτο σύμβολο υγείας και αυτοελέγχου, μια νέα δανέζικη επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει τις μέχρι τώρα αντιλήψεις. Τα ευρήματα της έρευνας προκαλούν εντύπωση: το να είναι κάποιος λιποβαρής ή ακόμη και στο κατώτερο όριο του «φυσιολογικού» βάρους ενδέχεται να είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία από το να είναι υπέρβαρος.
Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes (EASD) τον Σεπτέμβριο του 2025, βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερα από 85.000 άτομα που παρακολουθήθηκαν για διάστημα πέντε ετών. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεταξύ 25 και 35 –δηλαδή στην κατηγορία του υπέρβαρου ή της ήπιας παχυσαρκίας– δεν παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που βρίσκονταν στο ανώτερο άκρο του φυσιολογικού (23–24,9).
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes (EASD) τον Σεπτέμβριο του 2025, βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερα από 85.000 άτομα που παρακολουθήθηκαν για διάστημα πέντε ετών. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεταξύ 25 και 35 –δηλαδή στην κατηγορία του υπέρβαρου ή της ήπιας παχυσαρκίας– δεν παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που βρίσκονταν στο ανώτερο άκρο του φυσιολογικού (23–24,9).
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα