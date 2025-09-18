ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η μαρτυρία μιας δημοσιογράφου: «Άκουσα αμέσως το σώμα μου και σώθηκε η ζωή μου»
Όλα άρχισαν όταν βγήκε για περπάτημα στη γειτονιά της και ένιωσε έναν οξύ πόνο στο στήθος

Τη σημασία της έγκαιρης δράσης, όποτε παρατηρούμε κάποιο νέο σύμπτωμα, ιδιαίτερα αν είναι έντονο, υπογραμμίζει μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος της Wall Street Journal, η Melissa Korn. Επειδή δεν αγνόησε έναν οξύ πόνο που ένιωσε ξαφνικά στο στήθος βρίσκεται ακόμα στη ζωή και συνεχίζει να τη μοιράζεται με την αγαπημένη κόρη της.

