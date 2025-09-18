Η μαρτυρία μιας δημοσιογράφου: «Άκουσα αμέσως το σώμα μου και σώθηκε η ζωή μου»

Τη σημασία της έγκαιρης δράσης, όποτε παρατηρούμε κάποιο νέο σύμπτωμα, ιδιαίτερα αν είναι έντονο, υπογραμμίζει μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος της Wall Street Journal, η Melissa Korn. Επειδή δεν αγνόησε έναν οξύ πόνο που ένιωσε ξαφνικά στο στήθος βρίσκεται ακόμα στη ζωή και συνεχίζει να τη μοιράζεται με την αγαπημένη κόρη της.