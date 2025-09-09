Τα δίδυμα της Πριγκίπισσας Charlene ξεκίνησαν το σχολείο- Οι ευχές της οικογένειάς τους

Το πρωί της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella, απόγονοι του πρίγκιπα Αλβέρτου και της πριγκίπισσας Charlene, επέστρεψαν στα θρανία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς.Σύμφωνα με την ανάρτηση που μοιράστηκε ο επίσημος λογαριασμός του Παλατιού του Μονακό στο Instagram, η νέα χρονιά υπόσχεται να είναι γεμάτη ανακαλύψεις, φιλίες και νέες περιπέτειες για τα δίδυμα του πριγκιπικού ζεύγους.Η οικογένεια του διδύμων εξέφρασε επίσης τις ευχές της προς όλους τους μαθητές του Πριγκιπάτου, ευχόμενη μια υπέροχη σχολική χρονιά.Η έναρξη του σχολείου για τον πρίγκιπα Jacques και την πριγκίπισσα Gabriella αποτελεί πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή για το Μονακό, καθώς το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πρώτες εμπειρίες και τα βήματα των νεότερων μελών της πριγκιπικής οικογένειας.Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά και τη χαρά της μάθησης και της καθημερινής συναναστροφής με συμμαθητές και φίλους. Με την υποστήριξη της οικογένειάς τους, ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella ξεκινούν το ταξίδι της φετινής χρονιάς, έτοιμοι να εξερευνήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες.Η ανάρτηση της οικογένειας έγραφε για την ακρίβεια: «Αυτό το πρωινό της Δευτέρας, ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella επέστρεψαν στο σχολείο. 🎒 Ένα νέο σχολικό έτος, γεμάτο ανακαλύψεις, φιλίες και περιπέτειες, τους περιμένει. Η πριγκιπική οικογένεια εύχεται σε όλους τους μαθητές του Πριγκιπάτου μια υπέροχη αρχή στη νέα σχολική χρονιά!».