Kate Middleton: Επιστροφή στα καστανά μαλλιά

Η Kate Middleton έκανε ξανά την εμφάνισή της με το γνώριμο καστανό χρώμα μαλλιών που εδώ και χρόνια θεωρείται συνώνυμο της κομψότητας της. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε υιοθετήσει ένα πιο ξανθό, φωτεινό look, το οποίο είχε προκαλέσει συζητήσεις και εντυπώσεις στα διεθνή μέσα.Στις 6 Σεπτεμβρίου, στη δημόσια παρουσία της στο Μουντιάλ γυναικείου ράγκμπι, εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά, πιασμένα μισά πάνω μισά κάτω, επαναφέροντας την κλασική εικόνα που οι περισσότεροι συνδέουν με εκείνη. Η επιστροφή αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια πιο ασφαλής και διαχρονική επιλογή, που αναδεικνύει την κομψότητα και το διακριτικό της στιλ.