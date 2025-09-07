Kate Middleton: Επιστροφή στα καστανά μαλλιά
Kate Middleton: Επιστροφή στα καστανά μαλλιά
Μετά από μια σύντομη ξανθιά μεταμόρφωση, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επανέφερε το χαρακτηριστικό της look.
Η Kate Middleton έκανε ξανά την εμφάνισή της με το γνώριμο καστανό χρώμα μαλλιών που εδώ και χρόνια θεωρείται συνώνυμο της κομψότητας της. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε υιοθετήσει ένα πιο ξανθό, φωτεινό look, το οποίο είχε προκαλέσει συζητήσεις και εντυπώσεις στα διεθνή μέσα.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, στη δημόσια παρουσία της στο Μουντιάλ γυναικείου ράγκμπι, εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά, πιασμένα μισά πάνω μισά κάτω, επαναφέροντας την κλασική εικόνα που οι περισσότεροι συνδέουν με εκείνη. Η επιστροφή αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια πιο ασφαλής και διαχρονική επιλογή, που αναδεικνύει την κομψότητα και το διακριτικό της στιλ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στις 6 Σεπτεμβρίου, στη δημόσια παρουσία της στο Μουντιάλ γυναικείου ράγκμπι, εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά, πιασμένα μισά πάνω μισά κάτω, επαναφέροντας την κλασική εικόνα που οι περισσότεροι συνδέουν με εκείνη. Η επιστροφή αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια πιο ασφαλής και διαχρονική επιλογή, που αναδεικνύει την κομψότητα και το διακριτικό της στιλ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα