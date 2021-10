Η Αντζελίνα Τζολί έγραψε βιβλίο, με θερμή υποδοχή από Γκρέτα Τούνμπεργκ και Μαλάλα Γιουσαφζάι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μια νέα ανάρτηση της Αντζελίνα Τζολί, στον λογαριασμό της στο Instagram, τη βλέπουμε σε έναν εντελώς καινούριο ρόλο: Υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου που έγραψε η ίδια, με τίτλο «Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth», σε συνεργασία με την Geraldine Van Bueren και τη Διεθνή Αμνηστία. Κυκλοφορεί, από τις αρχές Οκτωβρίου, από την Amazon.