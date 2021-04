Η Βίκυ Καγιά φεύγει από το GNTM αλλά μας αφήνει τις καλύτερες ατάκες

Tέλος εποχής για το Greece’s Next Top Model και τη Βίκυ Καγιά αφού η αγαπημένη μας κριτής δεν θα βρίσκεται πλέον στην ομάδα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει την τηλεοπτική της στέγη αφού ανανέωσε τη συνεργασία της για το Shopping Star και θα επιστρέψει τη νέα σεζόν και με την παρουσίαση του Dancing with the stars που θα προβάλλεται από το Star.

Η αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από το GNTM, μετά από τρία επιτυχημένα χρόνια, στεναχώρησε τους θαυμαστές του reality μόδας και φυσικά έσπευσαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους στα social media.



