Ημέρα της Γυναίκας – Τέσσερις Γυναίκες της Πρώτης Γραμμής μιλούν στο marie claire και στο ygeiamou

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2021, το marieclaire.gr και το ygeiamou.gr μαζί με το protothema.gr, διοργανώνουν ένα Digital Event με τίτλο “Οι Γυναίκες της Πρώτης Γραμμής”. Πρωταγωνιστούν τέσσερις γυναίκες με θέσεις αυξημένης ευθύνης στον τομέα της Υγείας, που έχoυν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων λόγω της πανδημίας.

Tο Digital Event θα ξεκινήσει στις 12:o0 και κάθε συζήτηση και θα πραγματοποιείται ανά μισή ώρα.

Γνώρισε τις γυναίκες που θα βρίσκονται κοντά μας την Ημέρα της Γυναίκας







Ώρα 12:ο0: Δρ. Μάτα Τσικρικά, πνευμονολόγος-φυματιολόγος, ιατρός Δημόσιας Υγείας, πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος, protothema.gr & ygeiamou.gr, Παναγιώτα Καρλατήρα.

Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πνευμονολογία με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Δημόσια Υγεία και στην Διεθνή Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας. Είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής. Εκλεγμένη Secretary of ERS group of Tobacco, Smoking Control and Health Education. Επιμελήτρια ΤΕΠ/ MEΘ ΓΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ και εφημερεύουσα ιατρός στο συντονιστικό κέντρο του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας ΚΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας. Επιστημονική Συνεργάτις του Πνευμονολογικού Ιατρείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και εκπαιδεύτρια Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε θέματα πνευμονολογίας, αερογενών μεταδιδόμενων νοσημάτων. Είναι εκπαιδεύτρια Ιατρός στη Νοσηλευτική Διεύθυνση του Γραφείου Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» σε θέματα Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

Ώρα 12:30: Δρ. Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος – Ογκολόγος, ιδρυτικό μέλος του δικτύου «Γυναίκες στην Ογκολογία». Τη συζήτηση συντονίζει η Διευθύντρια Σύνταξης του ygeiamou.gr, Μαίρη Μπιμπή.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στην Εσωτερική Παθολογία στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι και την ολοκλήρωσε στη Θεραπευτική κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Έλαβε την ειδικότητα στης Εσωτερικής Παθολογίας και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ογκολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη διατριβή της στην έδρα κλινικής βιοχημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε σε έμμισθη θέση ως Senior Clinical Fellow στο νοσοκομείο Guys and St. Thomas του Λονδίνου στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εξειδικεύθηκε στην Παθολογική Ογκολογία. Το 2005 έλαβε τη δεύτερη ειδικότητά της στην Παθολογική Ογκολογία και έκτοτε εργάζεται ως Παθολόγος Ογκολόγος σε συνεργασία αρχικά με το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και από το 2007 με το θεραπευτήριο Metropolitan. Είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 40 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ιατρικά επιστημονικά περιοδικά και είναι βασική συγγραφέας σε διεθνή και ελληνικά ογκολογικά βιβλία.

Ώρα 13:00: Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Τη συζήτηση συντονίζει η Digital Director του marieclaire.gr, Εβίτα Τσιλοχρήστου.

Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ. Είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του Συμβολικού Αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού Greece Race for the Cure®. Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων με τίτλο: «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» που διοργανώνεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Στην παρούσα φάση φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση γήρανσης και χρονίων νοσημάτων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ώρα 13:30: Φωτεινή Μπαμπανάρα, Msc., Country Head of Communications and Patient Engagement, Novartis Hellas. Τη συζήτηση συντονίζει η Editor in Chief του Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον κλάδο της Επικοινωνίας το 1995 κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει πλούσια εμπειρία στους τομείς Εταιρικής Επικοινωνίας & Υποθέσεων, Διαλόγου με Ενώσεις ασθενών & MKO, Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιωσιμότητας (ESG), issues & crisis management, καθώς και Ολοκληρωμένων Επικοινωνιακών Καμπανιών για σημαντικά brands και οργανισμούς έχοντας μάλιστα αποσπάσει πολλές εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στο Marketing & την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.