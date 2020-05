Πέθανε ένας από τους ηθοποιούς του Star Trek

Ο Richard Herd, που πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, πέθανε από καρκίνο το πρωί της Τρίτης.Η καριέρα του περιλαμβάνει ρόλους στα "Get Out" και "All the President's Men" ενώ εμφανίστηκε σε 11 επεισόδια της σειράς "Seinfeld" ως κύριος Wilhem, το απαιτητικό αφεντικό του George Costanza στη New York Yankees.