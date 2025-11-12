Τηλεθέαση Τρίτης 11.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 11.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 11.11.2025

Τηλεθέαση Τρίτης 11.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,4 8,2
Ant1 11,2 11,7
Alpha 14,4 15,9
Star 9 9,4
Mega 13 15
OPEN 3,1 5,3
ΕΡΤ1 3,2 3,8

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 7,2 16,9
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 10,6 8,9
Alpha Happy Day 28,2 18,6
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 15 16,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,2 12,3
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 1 2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7,6 13,6
Ant1  Το πρωινό 9 11,2
Alpha Super Κατερίνα 17,6 15,5
Star Breakfast Star 9 9,1
Mega Buongiorno 10,1 11,9
OPEN  10 παντού 3,8 9,3
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 5,4 3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,2 7,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 15,1 16,3
Alpha Το σόι σου 14,9 15,1
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9,7 8,5
Mega  Πενήντα Πενήντα 12,5 8,7
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 2,7 3,4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 5,4 7,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,2 6,3
ΑNT1 5X5 9 9,8
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 13,4 18
STAR Ο τροχός της τύχης 11,5 18,8
Mega Live News 18,2 19,2
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,9 6,1
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,8 7,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,9 9,3
ANT1 ANT1 ΝEWS 10,4 9
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 16,5 16,9
STAR Star News 10,1 10,7
Mega MEGA Γεγονότα 10,6 13,7
OPEN Open News 4,5 8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,6 4,1

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 16,8 19,9
MEGA Η γή της ελιάς 12,3 21,7
ALPHA Άγιος Έρωτας 13,3 17,9
ΑΝΤ1 Ράδιο Αρβύλα 19,4 19
ΑΝΤ1 Grand Hotel 11,8 16,1
STAR Η φάρμα 10,8 10
OPEN  Real View 2,7 2,4
OPEN  Status Quo 2,9 5,1
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,6 4,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,1 3,7
ΣΚΑΪ The Wall 7,4 7,1
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,1 6
