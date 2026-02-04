Τηλεθέαση Τρίτης 3.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 3.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 3.2.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,8
|8,8
|Ant1
|8,6
|10,8
|Alpha
|13,2
|14,8
|Star
|11,4
|9,7
|Mega
|11,1
|13,3
|OPEN
|3,9
|5,2
|ΕΡΤ1
|3,1
|4,3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|10,8
|16,5
|Ant1
|Καλημέρα Ελλάδα
|5,8
|8,3
|ALPHA
|Happy Day
|18,3
|14,5
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|12,2
|20,8
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|8,6
|12,5
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|7,4
|3,1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|12,9
|15,7
|Ant1
|Το πρωινό
|10,3
|14,8
|Alpha
|Super Κατερίνα
|18,3
|14,5
|Star
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|9
|8,7
|Mega
|Buongiorno
|8,8
|11,8
|OPEN
|10 παντού
|9,5
|11,4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|3,6
|3,3
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οπου υπάρχει Ελλάδα
|4,4
|9,9
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|14
|15,8
|Alpha
|Το σόι σου
|16,8
|20
|STAR
|Στα σύνορα
|5,1
|3,4
|Mega
|Δύο ξένοι
|11,5
|8,8
|OPEN
|Ώρα για ψυχαγωγία
|3,5
|3,1
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|1,9
|6,1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|7
|5,8
|ΑNT1
|5x5
|5,4
|7,3
|Alpha
|Deal
|15,6
|19,7
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|14,7
|17,4
|Mega
|Live News
|19,8
|17,7
|Mega
|The Chase
|14
|12,4
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|3,6
|6,9
|ΕΡΤ1
|Στούντιο 4
|6,6
|8,4
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,8
|7
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|7,7
|9,4
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|12,3
|15,5
|STAR
|Star News
|13,2
|12,2
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|13,2
|13,2
|OPEN
|Open News
|2,1
|6,7
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|2,4
|4,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Μία νύχτα μόνο
|12,5
|16,8
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|7
|15,1
|ALPHA
|Να μ'αγαπάς
|14,1
|22
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|14,5
|18
|ΑΝΤ1
|Grand Hotel
|8,8
|14,6
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|6,6
|5,8
|STAR
|Master Chef
|16,3
|11,9
|STAR
|Ξένη ταινία
|9,3
|10
|OPEN
|Απλή μέθοδος των τριών
|1
|1,1
|ΕΡΤ 1
|Ηλέκτρα
|2,2
|6,2
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|3
|3,5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|7,5
|9,4
