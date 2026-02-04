Τηλεθέαση Τρίτης 3.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 3.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 3.2.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,8 8,8
Ant1 8,6 10,8
Alpha 13,2 14,8
Star 11,4 9,7
Mega 11,1 13,3
OPEN 3,9 5,2
ΕΡΤ1 3,1 4,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10,8 16,5
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 5,8 8,3
ALPHA Happy Day 18,3 14,5
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 12,2 20,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 8,6 12,5
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 7,4 3,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 12,9 15,7
Ant1  Το πρωινό 10,3 14,8
Alpha Super Κατερίνα 18,3 14,5
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 9 8,7
Mega Buongiorno 8,8 11,8
OPEN  10 παντού 9,5 11,4
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 3,6 3,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,4 9,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 14 15,8
Alpha Το σόι σου 16,8 20
STAR Στα σύνορα 5,1 3,4
Mega  Δύο ξένοι 11,5 8,8
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,5 3,1
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,9 6,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 7 5,8
ΑNT1 5x5 5,4 7,3
Alpha Deal 15,6 19,7
STAR Ο τροχός της τύχης 14,7 17,4
Mega Live News 19,8 17,7
Mega The Chase 14 12,4
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,6 6,9
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,6 8,4

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,8 7
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,7 9,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,3 15,5
STAR Star News 13,2 12,2
Mega MEGA Γεγονότα 13,2 13,2
OPEN Open News 2,1 6,7
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,4 4,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 12,5 16,8
MEGA Η γη της ελιάς 7 15,1
ALPHA Να μ'αγαπάς 14,1 22
ALPHA Άγιος Έρωτας 14,5 18
ΑΝΤ1 Grand Hotel 8,8 14,6
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,6 5,8
STAR Master Chef 16,3 11,9
STAR Ξένη ταινία 9,3 10
OPEN  Απλή μέθοδος των τριών  1 1,1
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,2 6,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3 3,5
ΣΚΑΪ Survivor 7,5 9,4
Best of Network