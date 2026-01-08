Τηλεθέαση Τετάρτης 7.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 7.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 7.1.2026

Τηλεθέαση Τετάρτης 7.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,7 8,8
Ant1 7,5 8,8
Alpha 12,5 12,9
Star 7,8 8,7
Mega 15,3 14,1
OPEN 5 6,9
ΕΡΤ1 2,9 4,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,1 19
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 4,6 6,9
ALPHA Happy Day 12,8 13,2
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 14,6 18,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,4 13,4
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,1 2,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10,7 15
Ant1  Το πρωινό 7,7 12,5
Alpha Super Κατερίνα 10,6 11
Star Breakfast Star 7,4 5,6
Mega Buongiorno 10,2 10,7
OPEN  10 παντού 8 11,6
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 3,6 2,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 7,6 13,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 15,6 15,9
Alpha Το σόι σου 17,5 13,1
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 8,4 8,3
Mega  Δύο ξένοι 15,6 9,1
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,8 3,2
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 4,1 5,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,9 5,7
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 11,6 11
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 13,7 14,7
STAR Ο τροχός της τύχης 12,2 17,5
Mega Live News 19,1 17,9
OPEN Καθαρές κουβέντες 6 8,7
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,8 7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,9 12
ANT1 ANT1 ΝEWS 8,8 8
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,3 16,3
STAR Star News 12,4 15,1
Mega MEGA Γεγονότα 18,2 20,3
OPEN Open News 7 8,7
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2 3,6

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Στο παρά πέντε 20,5 18,1
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 16,4 12,6
ALPHA Το σόι σου 16,1 16,6
ΑΝΤ1 Don't forget the lyrics 8,3 9,3
ANT1 Σέρρες 3 3,5
STAR Τα φαντάσματα 6,1 5,9
STAR Ξένη ταινία 9,4 10,6
OPEN  Real View 3,3 3,7
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 4,5 7,3
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,5 5,7
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,3 6,4
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,2 8
