Κιμ Καρντάσιαν: Η αγκαλιά με τον Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix της Σιγκαπούρης
Κιμ Καρντάσιαν: Η αγκαλιά με τον Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix της Σιγκαπούρης
Η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, επιλέγοντας για την περίσταση ένα σατέν, μακρύ φόρεμα
Στο Grand Prix της Σιγκαπούρης βρέθηκε η Κιμ Καρντάσιαν για να στηρίξει τον Λιούις Χάμιλτον, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται τη στιγμή που αγκαλιάστηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ομάδων.
Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλευρό του 41χρονου οδηγού της Ferrari κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η Καρντάσιαν εθεάθη με ένα σατέν, μακρύ φόρεμα, σε απαλό ροζ χρώμα, με μπλε και κόκκινα φλοράλ μοτίβα. Το ρούχο είχε κοντά μανίκια, γιακά και βαθύ ντεκολτέ. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με ροζ αποχρώσεις στο μακιγιάζ και λευκά πέδιλα.
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε κάποια στιγμή σε μία πιο προσωπική στιγμή, όταν ο φακός τους «συνέλαβε» αγκαλιά με την Καρντάσιαν να του δείχνει έμπρακτα τη στήριξη της. Εκείνη εμφανίστηκε χαμογελαστή, έχοντας ακουμπήσει το χέρι της στην πλάτη του, ενώ ο Χάμιλτον φαίνεται να της λέει κάτι στο αυτί.
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Η επιχειρηματίας είχε βρεθεί στη διοργάνωση και το Σάββατο. Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό, μονόχρωμο σύνολο του οίκου Alaïa, σε ανοιχτό ροζ χρώμα, που αποτελούνταν από κορμάκι με ψηλό λαιμό και ενσωματωμένη μακριά, διάφανη φούστα.
Στον αγώνα της Κυριακής, ο Χάμιλτον τερμάτισε στην έκτη θέση, παρότι η Ferrari διεκδικούσε τη δεύτερη και την τρίτη θέση με τον ίδιο και τον Σαρλ Λεκλέρ.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image / Splash / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλευρό του 41χρονου οδηγού της Ferrari κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η Καρντάσιαν εθεάθη με ένα σατέν, μακρύ φόρεμα, σε απαλό ροζ χρώμα, με μπλε και κόκκινα φλοράλ μοτίβα. Το ρούχο είχε κοντά μανίκια, γιακά και βαθύ ντεκολτέ. Η ίδια ολοκλήρωσε το look της με ροζ αποχρώσεις στο μακιγιάζ και λευκά πέδιλα.
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε κάποια στιγμή σε μία πιο προσωπική στιγμή, όταν ο φακός τους «συνέλαβε» αγκαλιά με την Καρντάσιαν να του δείχνει έμπρακτα τη στήριξη της. Εκείνη εμφανίστηκε χαμογελαστή, έχοντας ακουμπήσει το χέρι της στην πλάτη του, ενώ ο Χάμιλτον φαίνεται να της λέει κάτι στο αυτί.
Δείτε φωτογραφίες
Η επιχειρηματίας είχε βρεθεί στη διοργάνωση και το Σάββατο. Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό, μονόχρωμο σύνολο του οίκου Alaïa, σε ανοιχτό ροζ χρώμα, που αποτελούνταν από κορμάκι με ψηλό λαιμό και ενσωματωμένη μακριά, διάφανη φούστα.
Στον αγώνα της Κυριακής, ο Χάμιλτον τερμάτισε στην έκτη θέση, παρότι η Ferrari διεκδικούσε τη δεύτερη και την τρίτη θέση με τον ίδιο και τον Σαρλ Λεκλέρ.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image / Splash / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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