Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τα σχόλια κάτω από βίντεο της Έλενας Τσαγκρινού με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είστε σαν δίδυμες, τους γράφουν
Τα σχόλια κάτω από βίντεο της Έλενας Τσαγκρινού με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είστε σαν δίδυμες, τους γράφουν
Η τραγουδίστρια και η πρώην παίκτρια του My Style Rocks βρέθηκαν στην ίδια εκδήλωση
Μία κοινή εμφάνιση έκαναν η Έλενα Τσαγκρινού και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, προκαλώντας σχόλια πως υπάρχει έντονη ομοιότητά ανάμεσά τους.
Η τραγουδίστρια και η πρώην παίκτρια του My Style Rocks συναντήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, με την Έλενα Τσαγκρινού να δημοσιεύει στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευε.
Δείτε το βίντεο
Στο κλιπ οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν με παρόμοιο χτένισμα και μακιγιάζ, με μερικά πρόσωπα να σχολιάζουν κάτω από τη δημοσίευση της Έλενας Τσαγκρινού στο TikTok ότι μοιάζουν ιδιαίτερα μεταξύ τους. Κάποιοι μάλιστα έγραψαν ότι η τραγουδίστρια και το μοντέλο είναι σαν «δίδυμες», ενώ δεν έλειψαν και τα πιο αιχμηρά σχόλια για αισθητικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπήρχαν και θετικές αντιδράσεις, με ακόλουθους να τις χαρακτηρίζουν «κούκλες» και να σχολιάζουν την εντυπωσιακή τους εικόνα.
Η τραγουδίστρια και η πρώην παίκτρια του My Style Rocks συναντήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, με την Έλενα Τσαγκρινού να δημοσιεύει στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευε.
Δείτε το βίντεο
@elenatsagrinouofficial
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