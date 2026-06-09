Τα σχόλια κάτω από βίντεο της Έλενας Τσαγκρινού με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είστε σαν δίδυμες, τους γράφουν

Στο κλιπ οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν με παρόμοιο χτένισμα και μακιγιάζ, με μερικά πρόσωπα να σχολιάζουν κάτω από τη δημοσίευση της Έλενας Τσαγκρινού στο TikTok ότι

μοιάζουν ιδιαίτερα μεταξύ τους. Κάποιοι μάλιστα έγραψαν ότι

η τραγουδίστρια και το μοντέλο

είναι σαν

«

», ενώ δεν έλειψαν και τα πιο αιχμηρά σχόλια για αισθητικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπήρχαν και θετικές αντιδράσεις, με

ακόλουθους

να τις χαρακτηρίζουν «

» και να σχολιάζουν την εντυπωσιακή τους εικόνα.