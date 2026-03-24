Ορφανός για την περιπέτεια υγείας του: Μετά την επέμβαση έβλεπα φίλους στον δρόμο και βούρκωνα, γιατί έλεγα τι ωραία που είμαι ζωντανός
Δεν ήταν καρκινικός όγκος, αλλά ήταν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Σε μία εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας που πέρασε προχώρησε ο Νίκος Ορφανός, εξηγώντας πως παρόλο που ο όγκος που εντοπίστηκε στο κεφάλι δεν ήταν καρκινικός, βρισκόταν σε πολύ δύσκολο σημείο και εάν δεν γινόταν σωστά η επέμβαση για την αφαίρεσή του, ο οργανισμός του θα μπορούσε να καταρρεύσει ολόκληρος.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 24 Μαρτίου, δήλωσε πως όλα όσα έζησε την περασμένη χρονιά τον έκαναν να δει τη ζωή αλλιώς και να επικοινωνεί πιο συχνά και πιο ουσιαστικά με τους ανθρώπους του. Παράλληλα, ανέφερε πως είχε δίπλα του τον γιο του κατά την επέμβασή του καθώς ήθελε να του μάθει πώς να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον και τόνισε πως μετά το χειρουργείο ήταν πολύ ευσυγκίνητος διότι αισθανόταν τυχερός που ζούσε και μπορούσε να στέκεται στα πόδια του και πάλι.
Ο Νίκος Ορφανός ανέφερε αρχικά: «Πήγα στη Γερμανία. Είχα μεγάλη τύχη. Ήταν ένας όγκος, όχι καρκινικός, αλλά ήταν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Αν δεν χειρουργούνταν σωστά ήταν τόσο κρίσιμο που θα μπορούσε να καταρρεύσει όλος ο οργανισμός. Είχα τη μεγάλη τύχη να πέσω σε έναν καταπληκτικό χειρουργό, σε ένα πολύ εξειδικευμένο κέντρο. Δεν είμαι υπέρ ντε και καλά να φεύγει ο κόσμος έξω, έτυχε. Η περιπέτεια αυτή δεν με έκανε να δω πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά με ενθάρρυνε να τα δω έτσι όπως τριβέλιζαν στον μυαλό μου. Να καταλάβω ότι η ψευδαίσθηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας κάνει να νομίζουμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας αλλά δεν επικοινωνούμε. Και άρχισα να αποζητώ πιο πολύ τους φίλους μου και κυρίως να κάνω και πιο ουσιαστικές συζητήσεις μαζί τους, να συζητάμε για το αν είμαστε ευτυχισμένοι, πώς είμαστε, τι σκεφτόμαστε, πώς αισθανόμαστε και πώς διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πως προσπαθούσε να είναι θετικός σε όλη αυτή την περιπέτεια και είχε φτιάξει έναν κύκλο ανθρώπων που τον εμψύχωναν σε κάθε του βήμα: «Πετάξαμε Δευτέρα του περσινού Πάσχα. 3 Απριλίου έγινε η επέμβαση. Ήταν ένα 7ωρο χειρουργείο. Είχα την τύχη να αφαιρεθεί εντελώς ο όγκος από την πρώτη επέμβαση. Υπήρχε ένα τετράμηνο αποκατάστασης που είχα μία αδυναμία, αλλά τώρα πατάω στα πόδια μου και αισθάνομαι σαν να μην είχα φύγει. Με άγχωνε ο εαυτός μου πιο πολύ. Ενθάρρυνα την οικογένειά μου και κρατούσα τη θετική ενέργεια πολύ ψηλά. Έφτιαξα έναν κύκλο φίλων δίπλα μου που μπορούσαν να με στηρίξουν. Όποιον δεν μπορούσε να το διαχειριστεί τον απομάκρυνα λίγο, γιατί ήθελα να έχω αυτή την εμψύχωση. Μετά την επέμβαση ήμουν πάρα πολύ ευσυγκίνητος. Έβλεπα φίλους στον δρόμο και βούρκωνα, γιατί έλεγα τι ωραία που είμαι ζωντανός, στέκομαι στα πόδια μου και συναντώ έναν φίλο. Τώρα έχω ισορροπήσει και συναισθηματικά. Ξεχνάμε ότι η ευτυχία είναι πολλές μικρές στιγμές μέσα στην καθημερινότητά μας», είπε.
Κλείνοντας, ο Νίκος Ορφανός ανέφερε πως από την αρχή μίλησε στον τότε 10 ετών γιο του για τη διάγνωσή του και τον είχε στον πλευρό του για να του δείξει πώς να διαχειρίζεται τις καταστάσεις: «Τα είπα κατευθείαν στην οικογένεια μόλις έγινε η διάγνωση και πήγα στους πρώτους δύο γιατρούς και απόκτησα πλήρη εικόνα. Τους μάζεψα και τον γιο μου και τη γυναίκα μου και τους είπα τι έχω, ότι θα το διαχειριστούμε και θα το παλέψουμε. Ο γιος μου ήρθε μαζί μου στη Γερμανία με τη μαμά του, έμεινε μαζί μου 5 μέρες. Είδε όλη τη διαδικασία γιατί ήθελα να του δείξω πώς να χειρίζεται κάθε δύσκολη στιγμή του στο μέλλον», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα