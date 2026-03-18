Ο Κρις Πρατ εξήγησε γιατί τα τρία μικρότερα παιδιά του δεν έχουν δει ποτέ ταινία
Ο ηθοποιός έχει και ένα μεγαλύτερο παιδί από τον πρώτο του γάμο με την Άννα Φάρις

Το γεγονός πως τα τρία μικρότερα παιδιά του δεν έχουν δει ποτέ ταινία αποκάλυψε ο Κρις Πρατ, εξηγώντας πως απλώς ο ίδιος και η σύζυγός του περιμένουν την κατάλληλη στιγμή.

Ο 46χρονος ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο «Today» ότι η απόφαση αυτή οφείλεται κυρίως στη σύζυγό του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, καθώς είναι της «παλιάς σχολής» όσον αφορά στις οθόνες και στα τεχνολογικά μέσα.

Ο Κρις Πρατ είπε χαρακτηριστικά: «Το 5χρονο, το 3χρονο και το 1 έτους παιδί μου δεν έχουν δει ποτέ ταινίες».



Όπως είπε, η οικογένεια «απλώς περιμένει» μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να γνωρίσουν τα παιδιά του τον κόσμο των ταινιών και τη δουλειά του ίδιου.

«Θα έρθει μια περίοδος που θα καταλάβουν πόσο cool είναι ο μπαμπάς τους», πρόσθεσε με χιούμορ ο Κρις Πρατ, σημειώνοντας πως εκείνη η στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.

Ο Πρατ έχει συνολικά τέσσερα παιδιά, τον 13χρονο Τζακ από τον πρώτο γάμο του με την Άννα Φάρις, καθώς και τα μικρότερα παιδιά του με την Κάθριν.

