Ο Κρις Πρατ εξήγησε γιατί τα τρία μικρότερα παιδιά του δεν έχουν δει ποτέ ταινία
Ο ηθοποιός έχει και ένα μεγαλύτερο παιδί από τον πρώτο του γάμο με την Άννα Φάρις
Το γεγονός πως τα τρία μικρότερα παιδιά του δεν έχουν δει ποτέ ταινία αποκάλυψε ο Κρις Πρατ, εξηγώντας πως απλώς ο ίδιος και η σύζυγός του περιμένουν την κατάλληλη στιγμή.
Ο 46χρονος ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο «Today» ότι η απόφαση αυτή οφείλεται κυρίως στη σύζυγό του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, καθώς είναι της «παλιάς σχολής» όσον αφορά στις οθόνες και στα τεχνολογικά μέσα.
Ο Κρις Πρατ είπε χαρακτηριστικά: «Το 5χρονο, το 3χρονο και το 1 έτους παιδί μου δεν έχουν δει ποτέ ταινίες».
Όπως είπε, η οικογένεια «απλώς περιμένει» μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να γνωρίσουν τα παιδιά του τον κόσμο των ταινιών και τη δουλειά του ίδιου.
«Θα έρθει μια περίοδος που θα καταλάβουν πόσο cool είναι ο μπαμπάς τους», πρόσθεσε με χιούμορ ο Κρις Πρατ, σημειώνοντας πως εκείνη η στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.
Ο Πρατ έχει συνολικά τέσσερα παιδιά, τον 13χρονο Τζακ από τον πρώτο γάμο του με την Άννα Φάρις, καθώς και τα μικρότερα παιδιά του με την Κάθριν.
Chris Pratt Reveals His and Katherine Schwarzenegger's Kids Have Never Watched a Movie https://t.co/qOj43tYbOO— People (@people) March 17, 2026
