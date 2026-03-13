Ο Τζέιντεν Σμιθ εμφανίστηκε με τσάντα - κουκλόσπιτο Louis Vuitton αξίας 47.000 δολαρίων
Ο ράπερ τράβηξε τα βλέμματα με το αξεσουάρ του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Με μία εκκεντρική τσάντα Louis Vuitton σε σχήμα κουκλόσπιτου αξίας 47.000 δολαρίων εμφανίστηκε ο Τζέιντεν Σμιθ.
Ο ράπερ έδωσε το «παρών» την Τρίτη 10 Μαρτίου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στην επίδειξη Louis Vuitton. Ο ίδιος για την εμφάνισή του επέλεξε ένα λιτό, ολομαύρο σύνολο: μπλούζα, πλισέ παντελόνι και cropped δερμάτινο μπουφάν, συνδυασμένα με μαύρα μποτάκια, γυαλιά ηλίου και διακριτικά χρυσά κοσμήματα.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Louis Vuitton στο Χονγκ Κονγκ, η τιμή της τσάντας φτάνει τα 47.000 δολάρια και πρόκειται για μια μινιατούρα της διάσημης έπαυλης του οίκου, Maison d’Asnières, στα προάστια του Παρισιού. Το αρχικό οικόπεδο αγοράστηκε το 1859 και σήμερα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Nicolas Ghesquière και Pharrell Williams, αλλά και μια αναγνώριση της μακράς ιστορίας του οίκου στην τέχνη της χειροτεχνίας, σύμφωνα με το Architectural Digest.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
