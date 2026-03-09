Η Ντακότα Τζόνσον έκανε σέξι φωτογράφιση χωρίς εσώρουχα για διαφημιστική καμπάνια
Τα πιο σέξι ρούχα είναι αυτά που σε κάνουν να νιώθεις καλά με το σώμα σου, ανέφερε η ηθοποιός
Σε μία σέξι φωτογράφιση ποζάροντας χωρίς εσώρουχα προχώρησε η Ντακότα Τζόνσον στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας.
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε τόπλες με εσώρουχα Calvin Klein. Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν εμφανίζεται χωρίς σουτιέν ή το κάτω εσώρουχο, καλύπτοντας μέρη του σώματός της με διαφορετικούς τρόπους.
Σε ένα στιγμιότυπο η Ντακότα Τζόνσον πόζαρε με ψηλόμεσο τζιν χωρίς μπλούζα, ενώ σε άλλο φορώντας σουτιέν της εταιρείας, τοποθετώντας ένα βιβλίο σε σημείο του γυμνού κορμιού της. Σε ένα τρίτο εμφανίζεται καθισμένη σε καναπέ, φορώντας μόνο σουτιέν μαύρου χρώματος.
Σχετικά με τη συνεργασία της με την ELLE για την καμπάνια, η Τζόνσον εξήγησε: «Η συνεργασία με την Calvin αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι απόλυτα αρμονική με το πού βρίσκομαι στη ζωή μου. Βρίσκομαι σε ένα σημείο της γυναικείας μου ταυτότητας όπου νιώθω ήρεμη και συγκεντρωμένη. Περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι και αισθάνομαι άνετα με το σώμα μου. Κάνοντας την καμπάνια με τζιν και εσώρουχα με έναν πολύ χαλαρό, αισθησιακό τόνο, ένιωσα ότι απλά εκφράζει την αλήθεια του πού βρίσκομαι τώρα».
Όσο για το πώς βλέπει τη σεξουαλικότητα να εξελίσσεται με την ηλικία, δήλωσε: «Τα πιο σέξι ρούχα είναι αυτά που σε κάνουν να νιώθεις καλά με το σώμα σου. Όταν αισθάνεσαι καλά μέσα στα ρούχα, αλλάζει η ενέργεια και η φυσική σου παρουσία. Μερικές φορές, ένα μεγάλο, φθαρμένο T-shirt είναι το πιο σέξι πράγμα στον κόσμο. Μερικές φορές, δαντελωτά εσώρουχα σε κάνουν να νιώθεις σαν σκουπιδοτενεκές. Για εμένα, όλα εξαρτώνται από το πώς με κάνει να νιώθω κάτι».
Dakota Johnson poses topless in jeans before removing her underwear in sizzling snap for Calvin Klein as she stars in her raciest shoot to date https://t.co/d2lnsskpJT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 9, 2026
Dakota Johnson photographed by Gordon von Steiner for Calvin Klein. 📷 pic.twitter.com/IQOuwJDdmD— Film Crave (@_filmcrave) March 9, 2026
Dakota Johnson stuns for Calvin Klein. pic.twitter.com/lZmrMlyE1k— Pop Base (@PopBase) March 9, 2026
