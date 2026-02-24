Ρέα Τουτουντζή: Ο θάνατος του πατέρα μου με ταρακούνησε, έμεινα μόνη και συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν θα με φροντίσει
GALA
Ρέα Τουτουντζή Πατέρας Θάνατος

Ρέα Τουτουντζή: Ο θάνατος του πατέρα μου με ταρακούνησε, έμεινα μόνη και συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν θα με φροντίσει

Το γεγονός ότι τον έχασα με οδήγησε στην ψυχοθεραπεία, μοιράστηκε το πρώην μοντέλο

Ρέα Τουτουντζή: Ο θάνατος του πατέρα μου με ταρακούνησε, έμεινα μόνη και συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν θα με φροντίσει
108 ΣΧΟΛΙΑ
Το αποτύπωμα που της άφησε ο θάνατος του πατέρα της περιέγραψε η Ρέα Τουτουντζή. Το πρώην μοντέλο εκμυστηρεύτηκε πως, όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, ένιωσε μόνη της και κατάλαβε ότι κανείς δεν θα νοιαζόταν γι' αυτή, όπως οι γονείς της. Αυτή η συνειδητοποίηση ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή Fashion Snap, η Ρέα Τουτουντζή ανέφερε: «Έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία μου και έχω ξεκινήσει να μαθαίνω να βάζω τα όρια μου. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Στην ψυχοθεραπεία “με πήγε” το γεγονός ότι έχασα τον μπαμπά μου. Έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή και ήταν ο τελευταίος μου συγγενής, από τους γονείς μου δηλαδή, που ήταν εν ζωή. Αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ, έμεινα μόνη μου και είναι μια συνειδητοποίηση που λες “τώρα, ποιος θα σε φροντίσει;”. Κανένας. Εσύ, εσένα”».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 34:00

"Δεν τελειώνει η ζωή μιας γυναίκας επειδή δεν έχει περίοδο" | Fashion Snap! ft. Ρέα Τουτουντζή

Η απώλεια του πατέρα της την οδήγησε στην ψυχοθεραπεία, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς της. Παράλληλα, αποφάσισε να κάνει μία ακόμα αλλαγή στη ζωή της, απομακρύνοντας το αλκοόλ από την καθημερινότητά της. «Αυτό με έβαλε σε σκέψεις να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω θεραπεία και ο λόγος που δεν ξεκινούσα ήταν γιατί ντρεπόμουν. Δεν μπορούσα να εμπιστευθώ ανθρώπους και αυτό ήταν σοβαρό. Έτσι με καθυστέρησα να πάω. Χάνοντας τον πατέρα μου, όμως, αποφάσισα ότι έπρεπε να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου και ένα από τα πολλά ήταν το ποτό. Ήταν η καθημερινότητα μου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό», πρόσθεσε.
108 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης