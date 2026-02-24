Ρέα Τουτουντζή: Ο θάνατος του πατέρα μου με ταρακούνησε, έμεινα μόνη και συνειδητοποίησα ότι κανείς δεν θα με φροντίσει
Το γεγονός ότι τον έχασα με οδήγησε στην ψυχοθεραπεία, μοιράστηκε το πρώην μοντέλο
Το αποτύπωμα που της άφησε ο θάνατος του πατέρα της περιέγραψε η Ρέα Τουτουντζή. Το πρώην μοντέλο εκμυστηρεύτηκε πως, όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, ένιωσε μόνη της και κατάλαβε ότι κανείς δεν θα νοιαζόταν γι' αυτή, όπως οι γονείς της. Αυτή η συνειδητοποίηση ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.
Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή Fashion Snap, η Ρέα Τουτουντζή ανέφερε: «Έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία μου και έχω ξεκινήσει να μαθαίνω να βάζω τα όρια μου. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Στην ψυχοθεραπεία “με πήγε” το γεγονός ότι έχασα τον μπαμπά μου. Έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή και ήταν ο τελευταίος μου συγγενής, από τους γονείς μου δηλαδή, που ήταν εν ζωή. Αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ, έμεινα μόνη μου και είναι μια συνειδητοποίηση που λες “τώρα, ποιος θα σε φροντίσει;”. Κανένας. Εσύ, εσένα”».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 34:00
Η απώλεια του πατέρα της την οδήγησε στην ψυχοθεραπεία, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς της. Παράλληλα, αποφάσισε να κάνει μία ακόμα αλλαγή στη ζωή της, απομακρύνοντας το αλκοόλ από την καθημερινότητά της. «Αυτό με έβαλε σε σκέψεις να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω θεραπεία και ο λόγος που δεν ξεκινούσα ήταν γιατί ντρεπόμουν. Δεν μπορούσα να εμπιστευθώ ανθρώπους και αυτό ήταν σοβαρό. Έτσι με καθυστέρησα να πάω. Χάνοντας τον πατέρα μου, όμως, αποφάσισα ότι έπρεπε να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου και ένα από τα πολλά ήταν το ποτό. Ήταν η καθημερινότητα μου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό», πρόσθεσε.
