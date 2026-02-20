Άρης Τσάπης για το «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο Γιάννης Μπέζος ήταν σαν μπαμπάς, μας έλεγε ανέκδοτα πριν ξεκινήσει η σκηνή
Άρης Τσάπης για το «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο Γιάννης Μπέζος ήταν σαν μπαμπάς, μας έλεγε ανέκδοτα πριν ξεκινήσει η σκηνή
Ήταν απαιτητικός, αλλά επαγγελματίας στη δουλειά του, τόνισε ο τηλεοπτικός «Θανάσης» για τον ηθοποιό
Την εμπειρία του από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» μετέφερε ο Άρης Τσάπης. Στο σίριαλ είχε βρεθεί στο πλευρό του ηθοποιού, υποδυόμενος τον μεσαίο από τους τρεις γιους του, τον «Θανάση». Αν και απαιτητικός ως επαγγελματίας, όπως είπε, ο Γιάννης Μπέζος του φερόταν σαν πατέρας, λέγοντας ανέκδοτα, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, για να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα.
Θυμούμενος τις στιγμές που πέρασε δίπλα στον Γιάννη Μπέζο, για τις ανάγκες του σίριαλ, ο Άρης Τσάπης περιέγραψε στην εκπομπή «Τσάι Με ΛεμόΝ1»: «Έρχονται πολλοί και μου λένε ότι είναι πολύ ιδιότροπος και απόμακρος. Ο Γιάννης Μπέζος είναι άλλο πράγμα από αυτό που ακούγεται. Μας έλεγε ανέκδοτα πριν ξεκινήσει η σκηνή και μόλις ξεκινούσε το γύρισμα σταματούσε και εμείς γελάγαμε».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Ήταν σαν μπαμπάς, ήταν απαιτητικός, αλλά επαγγελματίας στη δουλειά του, αλλά δεν μας έδωσε ποτέ κάτι άκυρο αν θέλαμε να βάλουμε κάτι δικό μας, που ήταν ωραίο. Δεν μας έδωσε άκυρο σε μια καλή ατάκα που είχε σκεφτεί. Ο Μπέζος δούλευε για το σύνολο. Είναι εκεί για το σύνολο. Θα δώσει την ατάκα και δεν θα την πάρει αυτός επειδή είναι ωραία ατάκα. Για αυτό νομίζω ότι κάνουν επιτυχία οι σειρές του».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άρης Τσάπης τόνισε πως όλοι οι συντελεστές είχαν δεθεί μεταξύ τους σε τέτοιο βαθμό που ένιωθαν οικογένεια. «Μετά το πρώτο τρίμηνο-εξάμηνο, ήμασταν κάπως σαν οικογένεια. Εγώ ένιωθα πιο κοντά με τα άτομα που είχα τα πιο πολλά γυρίσματα. Όταν τελείωσε ο πρώτος κύκλος κάναμε ένα πάρτι στη Γλυφάδα. Και στο τέλος της δεύτερης σεζόν κάναμε αλλά δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην έσταξε δάκρυ», σημείωσε.
