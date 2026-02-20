Στράτος Τζωρτζογλου: Το «είσαι 35 κι εγώ 60» στη Σοφία Μαριόλα, η μάχη με την κατάθλιψη και ο στημένος καβγάς με τον Ιατρόπουλο στη Φάρμα

Για τους λόγους για τους οποίους χώρισε με τη Σοφία Μαριόλα
, την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη
αλλά και την περίοδο της «Φάρμας» και του καβγά με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο
μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Στράτος Τζώρτζογλου
.
Αρχικά για τη Σοφία Μαριόλα είπε στo Action24 «πάντα είμαι ερωτευμένος, την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Το ότι δεν μένουμε μαζί στον ίδιο χώρο και για πολύ πρακτικούς λόγους της είπα πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τον έρωτά μας, εσύ είσαι 35 κι εγώ 60. Όταν τη γνώρισα ήμουν 52, είχε διαφορά, γιατί αυτά τα 8 χρόνια θα είχα προλάβει βασικό μεγάλωμα του παιδιού. Και να μείνει έγκυος θα είμαι 61, 8 χρόνοα μετά θα είμαι 70, δεν ξέρω πότε θα με πάρει ο Χριστούλης. Δεν είναι το ίδιο στα 52 με τα 60».
«Τη βλέπω βγαίνουμε τρώμε λέμε τα μυστικά αλλά της είπα το παιδί είναι δική της απόφαση. Αν θα μείνεις χωρίς παιδί, είναι δική σου απόφαση. Αν ερωτευτείς ή ερωτευτώ είναι οκ. Όποιος βγει σύντροφο, φεύγει. Η φιλία, η αγάπη και ο έρωτας δεν φεύγει ποτέ» συμπλήρωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος εξομολογήθηκε «πήρα την άδεια του Αλκιβιάδη για να παντρευτώ. Δεν θα έκανα τίποτα που να του χαλάσω έστω μια ρυτίδα στην ψυχούλα του»
Όπως είπε, επίσης, «δεν περίμενα ότι θα πέσω σε κατάθλιψη. Ήμουν τόσο ενεργητικός που δεν το αντιλαμβανόμουν. Το κατάλαβα μόνος μου μια μέρα. Με όσο πάθος έζησα τη ζωή, με τόσο πάθος έζησα την κατάθλιψη 3 χρόνια, να κοιτάω το ταβάνι. Δεν έτρωγα, δεν έκανα μπάνιο, έλεγα στη Σοφία φύγε να γλιτώσεις, στην αρχή μου έλεγε ψέματα το κάνεις εσύ ήσουν η χαρά της ζωής».
«Από ό,τι κατάλαβα μετά ήταν ο θάνατος της μάνας μου που δεν πένθησα. Ήμουν ψυχρός, έλεγα δεν είναι η μάνα μου αυτή, την κάναμε την ταφή, ακόμα με πληγώνει, και μετά μπαίνω στη Φάρμα με κατάθλιψη αλλά την εξωτερίκευσα. Είπα να ξεφύγω να πάω στη φύση να είμαι με τα ζωάκια» συνέχισε.
Ο ηθοποιός εξήγησε, μάλιστα, ότι μπήκε στη Φάρμα
με κατάθλιψη: «Τα είχαν κόψει και ράψει για να με βγάλουν λίγο φωνακλά και λίγο επικίνδυνο, εγώ όμως τους έλεγα αγαπάτε αλλήλους. Έβαλαν μια ημέρα τον Μιχάλη Ιατρόπουλο να με διατάζει για 5 ώρες, επειδή όμως τον είχα ταυτίσει λίγο με τον πατέρα μου τον δικαιολογούσα για 4 ώρες. 4 ώρες και 3 λεπτά του φώναξα δεν θα μου ξαναφωνάξεις έτσι και έτυχε να κρατάω και ένα μπαλτά. Η εικόνα τα έλεγε όλα. Μάλλον του είχαν πει να κάνει κάτι με μένα γιατί όλο προσευχές είναι, προσευχόμουν 2 ώρες την ημέρα»
Με αφορμή, δε, την παραδοχή ότι «δεν βρίσκω κόμμα να ψηφίσω», ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε «εγώ μεγάλωσα και έλεγα όλα τα προβλήματα στον Χριστούλη σε ένα καντιλάκι που είχα δίπλα μου, μιλούσα ώρες μαζί του. Θα μου πεις ήμουν ψυχοπαθής; Ναι ήμουν. Ήμουν εκκεντρικό παιδί αλλά δεν το καταλάβαινα. Είμαι εκκεντρικός για τους άλλους γιατί για μένα είμαι φυσιολογικός. Κανείς τρελός δεν το ξέρει».
«Πάντα δεν έβλεπα στους άλλους την κακή πρόθεση, μου έλεγε η Μαρία (σ.σ. Γεωργιάδου) είσαι δημόσιος κίνδυνος. Εγώ θέλω να δίνω μόνο αγάπη, πηγαίνω στην εκκλησία την καταβρίσκω, πηγαίνω και κάθομαι 3 ώρες και ακούω βυζαντινούς ήχους. Είμαι παιδί της ευτυχία της μάνας μου και της αγάπης. Δεν μπορώ να κάνω καμία δουλειά χωρίς αγάπη»