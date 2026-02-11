Ευαγγελία Μουμούρη: Πήγα και υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα
Την αστεία ιστορία πίσω από το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της μοιράστηκε η Ευαγγελία Μουμούρη. Η ηθοποιός εξήγησε πώς κατέληξε να υπογράψει φορώντας μαγιό και γούνα. Ενώ είχε ετοιμαστεί να πάει για κολύμβηση, ενημερώθηκε από τον αγαπημένο της ότι δεν υπήρχε κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα, όπως νόμιζε στην αρχή. Αντί για το κολυμβητήριο λοιπόν βρέθηκε στο συμβολαιογραφείο.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Ευαγγελία Μουμούρη περιέγραψε: «Είχαμε πει με τον σύντροφό μου να πάμε να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Και μου είπε ο Αλέξανδρος ότι πάει στο ΚΕΠ να βγάλει μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και περίμενα στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στα χαρτιά φαίνεται ακόμα παντρεμένος».
Η ηθοποιός, άλλαξε το πρόγραμμά της, ξεκινώντας για να πάει στο κολυμβητήριο. Στο τέλος όμως βρέθηκε μπροστά στον συμβολαιογράφο. «Είχε έναν γάμο πριν από τον οποίο είχε χωρίσει. Φόρεσα το μαγιό για να πάω στο κολυμβητήριο. Αφού δεν θα παντρευτώ λέω, μη χάσω και το κολυμβητήριο φόρεσα πάνω μου τη γούνα. Λίγο πριν βγω με την τσάντα για το κολυμβητήριο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: λάθος ήταν, πάμε. Πήγαμε και υπογράψαμε. Δεν έχουμε ούτε μία φωτογραφία», είπε ολοκληρώνοντας την αφήγησή της.
