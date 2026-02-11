Ευαγγελία Μουμούρη: Πήγα και υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα
GALA
Ευαγγελία Μουμούρη Σύμφωνο συμβίωσης

Ευαγγελία Μουμούρη: Πήγα και υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα

Δείτε το βίντεο με όσα αφηγήθηκε η ηθοποιός

Ευαγγελία Μουμούρη: Πήγα και υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την αστεία ιστορία πίσω από το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της μοιράστηκε η Ευαγγελία Μουμούρη. Η ηθοποιός εξήγησε πώς κατέληξε να υπογράψει φορώντας μαγιό και γούνα. Ενώ είχε ετοιμαστεί να πάει για κολύμβηση, ενημερώθηκε από τον αγαπημένο της ότι δεν υπήρχε κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα, όπως νόμιζε στην αρχή. Αντί για το κολυμβητήριο λοιπόν βρέθηκε στο συμβολαιογραφείο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Ευαγγελία Μουμούρη περιέγραψε: «Είχαμε πει με τον σύντροφό μου να πάμε να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Και μου είπε ο Αλέξανδρος ότι πάει στο ΚΕΠ να βγάλει μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και περίμενα στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στα χαρτιά φαίνεται ακόμα παντρεμένος».

Δείτε το βίντεο

Η ηθοποιός, άλλαξε το πρόγραμμά της, ξεκινώντας για να πάει στο κολυμβητήριο. Στο τέλος όμως βρέθηκε μπροστά στον συμβολαιογράφο. «Είχε έναν γάμο πριν από τον οποίο είχε χωρίσει. Φόρεσα το μαγιό για να πάω στο κολυμβητήριο. Αφού δεν θα παντρευτώ λέω, μη χάσω και το κολυμβητήριο φόρεσα πάνω μου τη γούνα. Λίγο πριν βγω με την τσάντα για το κολυμβητήριο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: λάθος ήταν, πάμε. Πήγαμε και υπογράψαμε. Δεν έχουμε ούτε μία φωτογραφία», είπε ολοκληρώνοντας την αφήγησή της.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης