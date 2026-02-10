Οι ελληνικοί τελικοί της Eurovision που έγραψαν ιστορία: Οι μεταμφιέσεις των Καπουτζίδη και Μακρυπούλια και το σόου των αδερφών Μαγγίρα 
Ο ελληνικός τελικός είναι κάτι παραπάνω από τον τρόπο ανάδειξης του εκπροσώπου της χώρας στον διαγωνισμό

Ο ελληνικός τελικός της Eurovision δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού. Την ίδια στιγμή είναι ένα πάρτι με χρώματα, μουσική, εντυπωσιακές εμφανίσεις και αναφορές σε ελληνικές συμμετοχές του παρελθόντος.

Το 2006, με την Ελλάδα να φιλοξενεί για πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το Number One, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια κλήθηκαν να παρουσιάσουν τον ελληνικό τελικό. Οι δύο ηθοποιοί, που χάρη στην επιτυχία του «Πάρα Πέντε» αποτελούσαν μερικά από τα πιο περιζήτητα τηλεοπτικά πρόσωπα, έστησαν ένα σόου με αναδρομές σε ελληνικές συμμετοχές της Eurovision.

«Σήμερα σας χρειαζόμαστε όλους κοντά μας», ήταν τα λόγια με τα οποία η Ζέτα Μακρυπούλια είχε καλησπερίσει τους τηλεθεατές, αφού είχε αναπαραστήσει την εμφάνιση της Μαρινέλας στη διοργάνωση του 1974, την παρθενική εμφάνιση της χώρας στον διαγωνισμό. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Οι δύο οικοδεσπότες έκαναν ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, από την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και του Ανδρέα Μικρούτσικου στο «Μάθημα Σολφέζ» και την Καίτη Γαρμπή με το «Ελλάδα Χώρα του Φωτός».

Δύο χρόνια αργότερα στο τιμόνι της παρουσίασης του ελληνικού τελικού βρέθηκαν οι αδερφές Μαγγίρα. «Καθίστε αναπαυτικά και οι Μαγγίρες είναι εδώ απόψε για μεγαλεία με κέφι τρομερό. Ανάψτε τους προβολείς και η βραδιά τώρα αμέσως ξεκινά. Eurovision με ελληνικό νταλκά», τραγουδούσαν εκείνο το βράδυ του 2008 η Μπέττυ και η Ματθίλδη Μαγγίρα, καλησπερίζοντας το τηλεοπτικό κοινό.

Οι δύο ηθοποιοί σε ένα σόου, γεμάτο μιμήσεις, που θύμιζε καμπαρέ, υπό τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, παρουσίασαν τους υποψήφιους καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε αυτούς και η Καλομοίρα που με το τραγούδι My Secret Combination κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Το 2014 ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε τον ρόλο του παρουσιαστή του ελληνικού τελικού. Αυτή τη φορά στο πλευρό του δεν βρισκόταν η Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά η Δέσποινα Βανδή. Οι δυο τους, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision, ταξίδεψαν τους τηλεθεατές στον χρόνο, ερμηνεύοντας τραγούδια με τα οποία η χώρα άφησε το δικό της στίγμα στην ιστορία του θεσμού, όπως «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου» και το «Οτοστόπ».

Από τη σκηνή είχαν περάσει και καλλιτέχνες που είχαν συμμετάσχει στη Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, για να παρουσιάσουν σε νέα εκδοχή τα τραγούδια τους. Η Καίτη Γαρμπή, ο Πασχάλης, η Σοφία Βόσσου  και η Ελπίδα ήταν μόνο μερικοί από αυτούς.

Πέρυσι, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από την ΕΡΤ, ο ελληνικός τελικός επανήλθε. Η Κλαυδία ήταν αυτή που βρέθηκα στην πρώτη θέση. Φέτος, 28 καλλιτέχνες φιλοδοξούν να βρεθούν στη σκηνή της Eurovision τον Μάιο στη Βιέννη. Ο νικητής, εκείνος που τελικά θα αναλάβει την ευθύνη που συνοδεύει την εκπροσώπηση της χώρας, θα αναδειχθεί μετά από δύο ημιτελικούς, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
