Ελένη Φουρέιρα: Θέλω να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση, της στέλνω συνέχεια μηνύματα
Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω βρε Άννα, είπε με χιούμορ η τραγουδίστρια
Την έντονη επιθυμία της να πραγματοποιήσει μία συνεργασία με την Άννα Βίσση, μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα, τονίζοντας ότι της στέλνει διαρκώς μηνύματα, διεκδικώντας έτσι να βρεθούν μαζί στη σκηνή.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast του ρυθμού 9.49, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο «Happy Day», με την Ελένη Φουρέιρα να απαντάει σε ερώτηση σχετικά με συνεργασία που δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα, αλλά είναι στη λίστα των επιθυμιών της.
Τότε, η τραγουδίστρια απάντησε απευθείας, πως η Άννα Βίσση είναι ένα πρόσωπο που θαυμάζει, και διεκδικεί με κάθε τρόπο να συνυπάρξουν επαγγελματικά. Όπως είπε: «Μια συνεργασία που δεν έχω κάνει ακόμα και θα το ήθελα πολύ, είναι με την Άννα Βίσση. Τη λατρεύω, της στέλνω συνέχεια μηνύματα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω βρε Άννα. Η Άννα είναι άσ' το. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω, αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη».
Δείτε το βίντεο
