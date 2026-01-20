Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η αφιέρωση της Άννας Βίσση στη Στεφανία Γουλιώτη: Είναι σαν να σου φωνάζει σ΄ αγαπώ το σύμπαν όλο, δείτε βίντεο
Η αφιέρωση της Άννας Βίσση στη Στεφανία Γουλιώτη: Είναι σαν να σου φωνάζει σ΄ αγαπώ το σύμπαν όλο, δείτε βίντεο
«Όταν η @annavissiofficial σου αφιερώνει» έγραψε η Στεφανία Γουλιώτη
Σε μια ενθουσιώδη ανάρτηση προχώρησε η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη μετά την αφιέρωση που της έκανε από σκηνής η Άννα Βίσση.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε η ηθοποιός στο Instagram, η Άννα Βίσση της αφιέρωσε το τραγούδι «Και έχω τόσα να θυμάμαι».
Σε ένα κενό, μάλιστα, από τους στίχους, η Άννα Βίση ψιθύρισε «σ΄ αγαπώ» προς τη Στεφανία Γουλιώτη.
«Όταν η @annavissiofficial σου αφιερώνει, και σου λέει "Σ´αγαπώ", είναι σα να στο φωνάζει το Σύμπαν όλο!! Με κάθε αγκαλιά, μοιράζεσαι το Φώς σου!!» έγραψε στο Instagram η Στεφανία Γουλιώτη
