Η αφιέρωση της Άννας Βίσση στη Στεφανία Γουλιώτη: Είναι σαν να σου φωνάζει σ΄ αγαπώ το σύμπαν όλο, δείτε βίντεο

«Όταν η @annavissiofficial σου αφιερώνει» έγραψε η Στεφανία Γουλιώτη

Σε μια ενθουσιώδη ανάρτηση προχώρησε η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη μετά την αφιέρωση που της έκανε από σκηνής η Άννα Βίσση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε η ηθοποιός στο Instagram, η Άννα Βίσση της αφιέρωσε το τραγούδι «Και έχω τόσα να θυμάμαι».

Σε ένα κενό, μάλιστα, από τους στίχους, η Άννα Βίση ψιθύρισε «σ΄ αγαπώ» προς τη Στεφανία Γουλιώτη.

«Όταν η @annavissiofficial σου αφιερώνει, και σου λέει "Σ´αγαπώ", είναι σα να στο φωνάζει το Σύμπαν όλο!! Με κάθε αγκαλιά, μοιράζεσαι το Φώς σου!!» έγραψε στο Instagram η Στεφανία Γουλιώτη

