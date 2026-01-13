Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Γκάρνερ και Λόπεζ αρνήθηκαν να ποζάρουν μαζί στο κόκκινο χαλί για να μην προκαλέσουν... φασαρία
Οι δύο πρώην σύζυγοι του Μπεν Άφλεκ βρέθηκαν στην ίδια τελετή, αλλά απέφυγαν κοινή φωτογράφιση
Παρούσες στις Χρυσές Σφαίρες ήταν τόσο η Τζένιφερ Γκάρνερ όσο και η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο οι δύο γυναίκες δεν πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί, παρά το γεγονός ότι – όπως αναφέρεται – «δεν υπάρχει δράμα» ανάμεσά τους. Δημοσίευμα μεταφέρει ότι η επιλογή τους ήταν συνειδητή, με στόχο να αποφευχθεί μια εικόνα που θα τροφοδοτούσε συζητήσεις και θα έβαζε στο επίκεντρο τα παιδιά της οικογένειας.
Πηγή που μίλησε στη Daily Mail υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες έχουν καλή σχέση και δεν υφίσταται κάποια αντιπαράθεση: «Είναι φιλικές μεταξύ τους. Τα πάνε καλά, είναι “οκέι” η μία με την άλλη, δεν υπάρχουν ζητήματα». Κατά την ίδια πηγή, η κοινή φωτογράφιση σε μια βραδιά βραβείων θα ήταν «άβολη» και θα έδινε αφορμή για τίτλους: «Δεν θέλουν να προκαλέσουν πρωτοσέλιδα ποζάροντας μαζί σε μια τελετή απονομής. Αυτό θα ήταν άβολο. Δεν θέλουν να προκαλέσουν φασαρία, γιατί θα ήταν δύσκολο για τα παιδιά».
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι οι δύο γυναίκες συναντιούνται συχνά, καθώς υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα παιδιά τους. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει τα δίδυμα, Μαξ και Έμε, 17 ετών, με τον Μαρκ Άντονι, ενώ η Τζένιφερ Γκάρνερ έχει τρία παιδιά, τη Βάιολετ (20), τη Σεραφίνα (17) και τον Σάμιουελ (13), τα οποία μεγαλώνει από κοινού με τον Μπεν Άφλεκ. Πηγή ανέφερε ότι η Έμε και η Σεραφίνα είναι ιδιαίτερα κοντά, κάτι που οδηγεί τις οικογένειες σε συχνή επαφή: «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι βλέπονται περίπου μία φορά την εβδομάδα λόγω των παιδιών και μιλάνε στο τηλέφωνο. Κατά κάποιον τρόπο συν-μεγαλώνουν τα παιδιά, παρότι η Λόπεζ χώρισε από τον Μπεν».
Η ίδια πηγή περιέγραψε το σχήμα ως «μια μεγάλη σύγχρονη οικογένεια», επιμένοντας ότι υπάρχει κοινή γραμμή για ηρεμία και συνεργασία: «Είναι σαν μία μεγάλη, μοντέρνα οικογένεια, και αυτό είναι ωραίο. Έχουν κάνει όλοι σοβαρή θεραπεία και καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να τα πηγαίνουν καλά για χάρη των παιδιών». Σε ξεχωριστή αναφορά για την Τζένιφερ Γκάρνερ, ο ίδιος άνθρωπος πρόσθεσε: «Είναι πολύ ψύχραιμη με τα πάντα, δεν είναι άνθρωπος της έντασης, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει κάτι περίεργο. Είναι σαν τον πιο καλό άνθρωπο στο Χόλιγουντ».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
