Εξοργισμένος ο νέος σύντροφος της Σίντνεϊ Σουίνι επειδή της στέλνουν μηνύματα επαγγελματίες αθλητές
Η σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι με τον Σκούτερ Μπράουν δοκιμάζεται το τελευταίο διάστημα, καθώς η σταρ, καθώς φαίνεται, είναι... περιζήτητη στον χώρο του αθλητισμού
Δημοσίευμα που αποδίδεται σε πηγές από το περιβάλλον της Σίντνεϊ Σουίνι και του Σκούτερ Μπράουν κάνει λόγο για εντάσεις στη νέα τους σχέση, με αφορμή τα συνεχή μηνύματα που φέρεται να λαμβάνει η ηθοποιός από επαγγελματίες αθλητές. Όπως αναφέρει η Sun, ο πρώην κορυφαίος μάνατζερ της μουσικής βιομηχανίας εμφανίζεται «εξοργισμένος» και θεωρεί ότι η κατάσταση είναι προσβλητική, καθώς άνθρωποι του αθλητισμού στέλνουν διαρκώς προσωπικά μηνύματα στη Σουίνι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ηθοποιός δεν επικοινωνεί με όσους της στέλνουν μηνύματα και, όπως υποστηρίζεται, αποκλείει από τους λογαριασμούς της όσους επιχειρούν να την προσεγγίσουν. Παρά ταύτα, το ζήτημα έχει προκαλέσει πίεση στη σχέση, καθώς ο Σκούτερ Μπράουν φέρεται να νιώθει «μεγάλη ασέβεια».
Περαιτέρω ένταση, σύμφωνα πάντα με τη Sun, φέρεται να δημιουργήθηκε και μετά από συνάντηση της Σίντνεϊ Σουίνι με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, στο Λος Άντζελες τον περασμένο Νοέμβριο. Στο ίδιο δημοσίευμα αποδίδονται σε «πρόσωπο που γνωρίζει» σχόλια για τον τρόπο που η ηθοποιός λειτουργεί στις σχέσεις της και στην καθημερινότητά της: «Η Σίντνεϊ ήταν πάντα έντονα ανεξάρτητη. Εκτιμά τον χρόνο μόνη της, είτε αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύει μόνη, είτε ότι βγαίνει με φίλες, είτε ότι απλώς αποσυνδέεται».
Η αρχή της γνωριμίας της Σίντνεϊ Σουίνι και του Σκούτερ Μπράουν έγινε τον Ιούνιο του 2025, στη Βενετία, στην πολυτελή γαμήλια τελετή του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ.
