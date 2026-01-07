Ο Μπράντλεϊ Κούπερ διαψεύδει ότι προχώρησε σε αισθητική επέμβαση: Αυτό είναι τρελό, δήλωσε

,

Τέλος, ο Γουίλ Άρνετ κλείνοντας τη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, σημείωσε: «Αλλά με έκανε να σκεφτώ… Με εκνεύρισε γιατί το λένε συνέχεια και είναι και αστείο. Όλοι νομίζουν ότι ξέρουν. Διαβάζεις αυτές τις βλακείες».



Οι φήμες ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ είχε κάνει αισθητική επέμβαση κυκλοφόρησαν μετά από μια σειρά από εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει ο ηθοποιός τους τελευταίους μήνες. Οι εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει δεν είχαν περάσει απαρατήρητες, με πολλούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι ο Κούπερ εμφανιζόταν διαφορετικός.



«Ο Μπράντλεϊ Κούπερ τα έκανε μαντάρα με το πρόσωπό του. Απλώς αποδεικνύει ότι μπορείς να αναδειχθείς “ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο” και παρ’ όλα αυτά να πέσεις θύμα πλύσης εγκεφάλου και να κάνεις πλαστική», είχε γράψει κάποιος στο X.



«Αυτό είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, το νέο πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ. Του έκοψαν το κόκαλο στο πιγούνι;», ήταν ένα ακόμα σχόλιο. «Ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι σχεδόν αγνώριστος. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει με τις επεμβάσεις στο πρόσωπο. Δεν βοηθάνε», είχε σχολιάσει κάποιος άλλος.



