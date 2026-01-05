Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Critics Choice Awards: Η αναφορά στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία τους
Ο διάσημος σκηνοθέτης και η γυναίκα του είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου
Τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, η τελετή των Critics Choice Awards 2026 έκανε ειδική μνεία στο ζευγάρι, με την παρουσιάστρια Τσέλσι Χάντλερ να αφιερώνει μέρος του εναρκτήριου μονολόγου της στη μνήμη τους. Η Χάντλερ μίλησε για την προσωπικότητα του 78χρονου σκηνοθέτη, χαρακτηρίζοντάς τον «ο πιο καλός άνθρωπος στο Χόλιγουντ».
Στην αναφορά της περιέγραψε την εικόνα που, όπως είπε, έδινε ο Ράινερ σε κάθε συζήτηση: «Όταν μιλούσες μαζί του, ήταν παρών, ήταν συγκεντρωμένος και ήταν αστείος», είπε, προσθέτοντας: «Και σου έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις». Στη συνέχεια στάθηκε και στη δημόσια δράση του ζευγαριού, λέγοντας: «Ο Ρομπ και η Μισέλ ήταν ακούραστοι στην προσπάθειά τους για τόσους σημαντικούς σκοπούς, που όλοι ξεκινούσαν από μία βασική ιδέα, την αξιοπρέπεια», για να συμπληρώσει: «Ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό».
Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες κατέγραψε ως επίσημη αιτία θανάτου «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», ενώ ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία. Για την υπόθεση συνελήφθη ο γιος τους, Νικ Ράινερ, σε και έχει απαγγελθεί κατηγορία για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.
