Critics Choice Awards: Η αναφορά στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία τους
GALA
Ρομπ Ράινερ Critics Choice Awards 2026

Critics Choice Awards: Η αναφορά στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία τους

Ο διάσημος σκηνοθέτης και η γυναίκα του είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου

Critics Choice Awards: Η αναφορά στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία τους
Τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, η τελετή των Critics Choice Awards 2026 έκανε ειδική μνεία στο ζευγάρι, με την παρουσιάστρια Τσέλσι Χάντλερ να αφιερώνει μέρος του εναρκτήριου μονολόγου της στη μνήμη τους. Η Χάντλερ μίλησε για την προσωπικότητα του 78χρονου σκηνοθέτη, χαρακτηρίζοντάς τον «ο πιο καλός άνθρωπος στο Χόλιγουντ».

Στην αναφορά της περιέγραψε την εικόνα που, όπως είπε, έδινε ο Ράινερ σε κάθε συζήτηση: «Όταν μιλούσες μαζί του, ήταν παρών, ήταν συγκεντρωμένος και ήταν αστείος», είπε, προσθέτοντας: «Και σου έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις». Στη συνέχεια στάθηκε και στη δημόσια δράση του ζευγαριού, λέγοντας: «Ο Ρομπ και η Μισέλ ήταν ακούραστοι στην προσπάθειά τους για τόσους σημαντικούς σκοπούς, που όλοι ξεκινούσαν από μία βασική ιδέα, την αξιοπρέπεια», για να συμπληρώσει: «Ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό».

Δείτε το βίντεο
Rob and Michele Reiner honored during Critics Choice Awards 2026

Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες κατέγραψε ως επίσημη αιτία θανάτου «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», ενώ ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία. Για την υπόθεση συνελήφθη ο γιος τους, Νικ Ράινερ, σε και έχει απαγγελθεί κατηγορία για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης