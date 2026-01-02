Ο MrBeast παραμένει ο κορυφαίος YouTuber για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά - Το κανάλι του ξεπέρασε τους 453 εκατ. συνδρομητές
GALA
MrBeast YouTube

Ο MrBeast παραμένει ο κορυφαίος YouTuber για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά - Το κανάλι του ξεπέρασε τους 453 εκατ. συνδρομητές

Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι το 2026 σκοπεύει να παρουσιάσει «τα καλύτερα βίντεο της καριέρας του»

Ο MrBeast παραμένει ο κορυφαίος YouTuber για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά - Το κανάλι του ξεπέρασε τους 453 εκατ. συνδρομητές
Στην πρώτη θέση των πιο δημοφιλών YouTuber στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει για ακόμα ένα έτος ο MrBeast, ολοκληρώνοντας το 2025 στην κορυφή για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ο ίδιος σχολίασε την επίδοση μέσω social media, ευχαριστώντας τους θεατές του και προαναγγέλλοντας ότι το 2026 θέλει να παρουσιάσει «τα καλύτερα βίντεο της καριέρας του», υπογραμμίζοντας ότι μπαίνει στη νέα χρονιά με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα πιο πρόσφατα δεδομένα συνδρομητών που επικαλείται το κείμενο: ο Τζίμι Ντόναλντσον, ο δημιουργός πίσω από το brand MrBeast, διατηρεί την πρωτιά στις ΗΠΑ για πέμπτη χρονιά στη σειρά, ενώ το βασικό του κανάλι αναφέρεται ότι έχει πλέον ξεπεράσει τους 453 εκατομμύρια συνδρομητές. Η συγκεκριμένη επίδοση τον κατατάσσει, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ανάμεσα στους πιο ισχυρούς και μαζικά ακολουθούμενους ανεξάρτητους δημιουργούς περιεχομένου διεθνώς.


Η διαχρονική του απήχηση αποδίδεται σε μια «συνταγή» που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια: μεγάλες παραγωγές με υψηλές απαιτήσεις, challenges που γίνονται viral, θεάματα με δώρα μεγάλης αξίας και, παράλληλα, δράσεις με έντονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό αποτύπωμα. Όπως περιγράφεται, το περιεχόμενό του δεν περιορίζεται πλέον στην καθαρή ψυχαγωγία, αλλά ενσωματώνει projects και παρεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης