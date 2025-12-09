Τζάστιν Θερού: Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Τζάστιν Θερού Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ Παιδί Τζένιφερ Άνιστον

Τζάστιν Θερού: Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας

Ο 54χρονος ηθοποιός και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ παντρεύτηκαν τον περασμένο Απρίλιο στο Μεξικό μετά από δύο χρόνια σχέσης

Τζάστιν Θερού: Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Πατέρας  για πρώτη φορά θα γίνει ο Τζάστιν Θερού που υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον.

Η είδηση ότι η σύζυγος του 54χρονου ηθοποιού, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, είναι έγκυος έγινε γνωστή από το περιοδικό PEOPLE.

Ο Θερού και η Μπλουμ πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για σχέση τον Φεβρουάριο του 2023, όταν εθεάθησαν μαζί σε εκδήλωση του Netflix. Λίγους μήνες αργότερα, ο φωτογραφικό φακός τους εντόπισε να ανταλλάσσουν ένα φιλί σε ρομαντικό ραντεβού.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τον Θερού να αναφέρει σε συνέντευξή του στο «Esquire», τον Μάιο του 2023: «Θέλω οι σχέσεις μου να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου, στο οποίο βρισκόμαστε. Έχοντας υπάρξει σε μια δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο ευχάριστο να μην είσαι σε μια τέτοια σχέση».

Η σχέση τους γνωστοποιήθηκε, όταν έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί του Vanity Fair Oscar Party, τον Μάρτιο του 2024, ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο σε ένα πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό.

Φωτογραφία: Shutterstock

