Ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε παραδοσιακή φολκ μπαλάντα για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια
GALA
Μπομπ Ντίλαν Τραγούδι

Ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε παραδοσιακή φολκ μπαλάντα για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια

Ο βραβευμένος τραγουδοποιός παρουσίασε ζωντανά την παραδοσιακή μπαλάντα «The Lakes Of Pontchartrain»

Ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε παραδοσιακή φολκ μπαλάντα για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετά από 34 χρόνια, ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε ξανά μια παραδοσιακή φολκ μπαλάντα, που έχει συνδεθεί με τη φωνή του.

Ο βραβευμένος τραγουδοποιός πραγματοποίησε δύο συναυλίες στο Gleneagle INEC Arena στο Κιλάρνεϊ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με τίτλο «Rough And Rowdy Ways».

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη σκηνή του Κιλάρνεϊ, ο Ντίλαν παρουσίασε ζωντανά την παραδοσιακή μπαλάντα «The Lakes Of Pontchartrain». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ενέταξε το συγκεκριμένο τραγούδι στο πρόγραμμά του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο μουσικός είχε ερμηνεύσει τελευταία φορά το κομμάτι στις 6 Ιουλίου 1991 στο στάδιο Holman στη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με το «Rolling Stone». Το τραγούδι είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τον ίδιο το 1988, σε συναυλία στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της περιοδείας «Never Ending Tour».

Ακούστε το «The Lakes Of Pontchartrain»

Bob Dylan - Lakes Of Pontchartrain (Live Debut)

Το «The Lakes Of Pontchartrain» έχει αμερικανική προέλευση και αναφέρεται στη Νέα Ορλεάνη και τη γύρω περιοχή. Το ιρλανδικό φολκ συγκρότημα Planxty είχε ηχογραφήσει διασκευή του κομματιού για το άλμπουμ «Cold Blow And The Rainy Night» του 1974, συμβάλλοντας στη μετατροπή του σε κομμάτι κλασικής αξίας στην ιρλανδική παράδοση.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

Ειδήσεις σήμερα:

Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο

Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε

Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης