Ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε παραδοσιακή φολκ μπαλάντα για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια
Ο βραβευμένος τραγουδοποιός παρουσίασε ζωντανά την παραδοσιακή μπαλάντα «The Lakes Of Pontchartrain»
Μετά από 34 χρόνια, ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε ξανά μια παραδοσιακή φολκ μπαλάντα, που έχει συνδεθεί με τη φωνή του.
Ο βραβευμένος τραγουδοποιός πραγματοποίησε δύο συναυλίες στο Gleneagle INEC Arena στο Κιλάρνεϊ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με τίτλο «Rough And Rowdy Ways».
Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη σκηνή του Κιλάρνεϊ, ο Ντίλαν παρουσίασε ζωντανά την παραδοσιακή μπαλάντα «The Lakes Of Pontchartrain». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ενέταξε το συγκεκριμένο τραγούδι στο πρόγραμμά του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Ο μουσικός είχε ερμηνεύσει τελευταία φορά το κομμάτι στις 6 Ιουλίου 1991 στο στάδιο Holman στη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με το «Rolling Stone». Το τραγούδι είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τον ίδιο το 1988, σε συναυλία στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της περιοδείας «Never Ending Tour».
Ακούστε το «The Lakes Of Pontchartrain»
Το «The Lakes Of Pontchartrain» έχει αμερικανική προέλευση και αναφέρεται στη Νέα Ορλεάνη και τη γύρω περιοχή. Το ιρλανδικό φολκ συγκρότημα Planxty είχε ηχογραφήσει διασκευή του κομματιού για το άλμπουμ «Cold Blow And The Rainy Night» του 1974, συμβάλλοντας στη μετατροπή του σε κομμάτι κλασικής αξίας στην ιρλανδική παράδοση.
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
Bob Dylan performs traditional folk ballad for first time in 34 years— NME (@NME) November 25, 2025
He last played 'The Lakes Of Pontchartrain' in 1991, but dusted off the track in Ireland last weekend https://t.co/upsPbyvYsa
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
